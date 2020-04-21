عالم مناعة يكشف عن مستقبل فيروس كورونا

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

كورونا

أعلن عالم المناعة الروسي فلاديمير بروكوبينكو، أن الشفاء التام من فيروس كورونا ممكن جدا، ولكن ما الذي يحدث للفيروس داخل جسم الإنسان بعد التغلب على الأعراض؟ لا يزال لغزا غامضا، بحسب "روسيا اليوم". وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، يزداد يومًا بعد آخر عدد المصابين الذين يتعافون من فيروس كورونا، فالأطباء يستخدمون بلازما دم المرضى المحتوي على الأجسام المضادة في علاج المصابين الآخرين، ولكن هل يبقى فيروس كورونا في جسم الشخص الذي تعافى من المرض؟ هذا ما يجب دراسته.

مضيفًا: "لا يستبعد أن يكون الشخص مصابًا، ولكن عندما نأخذ عينة للتحليل من البلعوم الأنفي، نجدها نظيفة. ولكن في هذه الحالة قد يكون الفيروس انتقل إلى الرئتين أو إلى أي عضو آخر في الجسم، كما يحصل مع الفيروسات الأخرى. فهل هذا صحيح؟ لا يمكننا الإجابة حاليا عن هذا السؤال، ولكن بعد مضي ما لا يقل عن نصف سنة