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عالم مناعة يكشف عن مستقبل فيروس كورونا

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
كورونا
كورونا
أعلن عالم المناعة الروسي فلاديمير بروكوبينكو، أن الشفاء التام من فيروس كورونا ممكن جدا، ولكن ما الذي يحدث للفيروس داخل جسم الإنسان بعد التغلب على الأعراض؟ لا يزال لغزا غامضا، بحسب "روسيا اليوم". وقال في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، يزداد يومًا بعد آخر عدد المصابين الذين يتعافون من فيروس كورونا، فالأطباء يستخدمون بلازما دم المرضى المحتوي على الأجسام المضادة في علاج المصابين الآخرين، ولكن هل يبقى فيروس كورونا في جسم الشخص الذي تعافى من المرض؟ هذا ما يجب دراسته.
مضيفًا: "لا يستبعد أن يكون الشخص مصابًا، ولكن عندما نأخذ عينة للتحليل من البلعوم الأنفي، نجدها نظيفة. ولكن في هذه الحالة قد يكون الفيروس انتقل إلى الرئتين أو إلى أي عضو آخر في الجسم، كما يحصل مع الفيروسات الأخرى. فهل هذا صحيح؟ لا يمكننا الإجابة حاليا عن هذا السؤال، ولكن بعد مضي ما لا يقل عن نصف سنة
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اليوم-العالمي-للحضن

قلة الأحضان تؤدي إلى الإصابة بمرض «حرمان الجلد»

بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أعلنت بعض الدول عن إجراءات وقائية هامة، تتمثل في غسل اليدين، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب التجمعات والزحام، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، ولكن البقاء في المنزل لفترات طويلة، أثر على الصحة النفسية بشكل كبير، ويتمثل ذلك في الشعور بالتوتر والقلق، وعدم القدرة على التحدث مع الآخرين، وآخر ما كشفته الدراسات أن قلة التلامس والأحضان، تؤدي إلى الإصابة بمرض يسمى "حرمان الجلد"، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Refinery29".
فيروس كورونا

دراسة: حيوان اللاما قد يحمل سر مكافحة فيروس كورونا

اكتشف علماء بلجيكا أن الأجسام المضادة الموجودة في دم حيوان اللاما يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم". وأفاد علماء من معهد "فلامز" (Vlaams) للتكنولوجيا الحيوية في Ghent، أن الجزيئات الموجودة في دم اللاما، قد تكون بمثابة "علاجات" مفيدة أثناء تفشي المرض. وأثبتت هذه الأجسام المضادة فعاليتها ضد فيروسات، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS)، في الماضي. وكشفت الدراسة أن الحجم الصغير للأجسام المضادة يسمح لها باستهداف الفيروسات المجهرية، بشكل أكثر فعالية. وهذا ما يعرف بتقنية الجسم النانوي.
تخزين-الأطعمة-في-الثلاجة

ابتعد عن الأطعمة المجمدة..تصيبك بـ4 أمراض خطيرة

نميل إلى تناول الأطعمة المجمدة دائمًا، وفي مثل هذه الاوقات، من المؤكد أنها أصبحت جزء من نظامنا الغذائي ولكن أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن لها آثار ضارة متعددة على صحتك، كما أنها تفقدك العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، لذا عليك بتجنب تناولها، واستبدلالها بالخضراوات والفواكه الطازجة، لأن الإفراط في استهلاكها يؤثر على صحة القلب، وتحدث خلل في توازن ضغط الدم، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".
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فيروس كورونا

دراسة: حيوان اللاما قد يحمل سر مكافحة فيروس كورونا

اكتشف علماء بلجيكا أن الأجسام المضادة الموجودة في دم حيوان اللاما يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم". وأفاد علماء من معهد "فلامز" (Vlaams) للتكنولوجيا الحيوية في Ghent، أن الجزيئات الموجودة في دم اللاما، قد تكون بمثابة "علاجات" مفيدة أثناء تفشي المرض. وأثبتت هذه الأجسام المضادة فعاليتها ضد فيروسات، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS)، في الماضي. وكشفت الدراسة أن الحجم الصغير للأجسام المضادة يسمح لها باستهداف الفيروسات المجهرية، بشكل أكثر فعالية. وهذا ما يعرف بتقنية الجسم النانوي.
كورونا والحجر الصحي (5)

دقته تقترب من 100%.. ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لكورونا

تمكن مختصون بمركز "جينوتيك" الروسي للطب الوراثي من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، يستخدم الحد الأدنى من المكونات ويسمح بإعداد عينة الاختبار في عشر دقائق. وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين أن المركز قدم طلبا إلى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لتسجيل الابتكار، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات السابقة لاكتشاف فيروس كورونا المسجلة رسميا، هي خلط لكواشف كيميائية مختلفة، بينما الابتكار الجديد يستخدم نوعين من الكواشف فقط.
اكتئاب كورونا

80 % من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية بسبب كورونا

وسط كم هائل من الأخبار المتداولة على مدار الساعة، عن فيروس كورونا الوبائى فى العالم، وسرعة انتشاره، وآليات الوقاية منه، وتداعيات الأزمة على كل المستويات العالمية، من الطبيعى أن يُصاب الكثيرون منا بالقلق والوسواس والمزيد من الخوف، خاصة بشأن المأكولات والمشروبات والمعاملات اليومية. وفى الحقيقة أن كورونا يهدد الصحة النفسية والذهنية لغالبية سكان الأرض، ووفق مجموعة دراسات أبرزها ما نشر فى مجلة "Psychiatric times" العلمية العالمية، فإن 80% من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية من عينة القلق والتوتر والخوف الزائد أو الوسواس، نتيجة التعرض المكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الأوبئة، قياسًا على فيروس كورونا.
فيروس- كورونا (8)

ابتكار مذهل قد يلعب دورا كبيرا في هزيمة كورونا عالميًا

يمكن استخدام برنامج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بسرعة أكبر بنتيجة مرضى فيروس كورونا من خلال دراسة الأشعة السينية على صدورهم، بحسب "روسيا اليوم". وابتكر المطورون في شركة Zegami لتصور البيانات، ومقرها أكسفورد، نموذجا للتعلم الآلي يمكنه تشخيص الفيروس من الصور. ومع ذلك، يقول الفريق إنه من أجل الحصول على نتائج أفضل وأكثر تفصيلا، يجب تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعة أوسع من صور الأشعة السينية من المرضى المصابين. ويعتقد الفريق أنه يمكن أن يكون لديه نظام ذكاء اصطناعي في غضون أسابيع، لدراسة المرض إذا حصل على عدد كاف من صور الأشعة السينية.
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