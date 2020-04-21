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مجلس النواب يوافق على قانون تداعيات كورونا

تحرير:أحمد جاد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٤ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأربعاء.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا في القطاعات
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نواب «25-30»: تبرعنا بـ5 آلاف جنيه من رواتبنا لمتضرري كورونا

أعلن تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، تبرعهم بـ5 آلاف جنيه من رواتبهم بمجلس النواب منذ يوم 16 مارس الماضي، وذلك في خطاب موجه لرئيس البرلمان، لصالح المتضررين من فيروس كورونا المستجد فى المناطق والقرى الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، مضيفا: "هذه خطوة ألزمها علينا واجبنا الإنساني والوطني حيال الدولة المصرية وشعبها الكريم لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، مطالبا بإنشاء صندوق من تبرعات أعضاء مجلس النواب لصالح دعم المواطنين المصريين في المناطق النائية والقرى والنجوع والمناطق الفقيرة لإجراءات العلاج والوقاية وحملات التوعية في تلك القرى.
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