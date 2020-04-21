سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أمريكا تجهز مساهمة كبيرة لمساعدة اليمن لمواجهة كورونا

تحرير:رويترز ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٦ م
كورونا
كورونا
قال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة تجهز ”مساهمة كبيرة“ لمساعدة اليمن في التصدي لفيروس كورونا المستجد لكنها قد تضطر إلى إيجاد بدائل لمنظمة الصحة العالمية لإنفاقها. جاء ذلك بعد أيام من هجوم الرئيس دونالد ترامب على المنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع الوباء. وعلى الرغم من أنه لم تظهر حتى الآن سوى حالة إصابة واحدة فقط بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في اليمن فإن منظمات الإغاثة تخشى أن يكون ذلك نذيرا بانتشار كارثي للوباء وسط نظام صحي محطم في بلد يعاني انتشار الجوع والمرض بعد خمس سنوات من الحرب.
ويحتاج زهاء 80 في المئة من سكان اليمن، الذين يقدر عددهم بنحو 24 مليون نسمة، لمساعدات إنسانية.وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، متحدثا شريطة عدم كشف هويته، ”نسعى لتوفير بعض التمويل لليمن من أجل إجراءات مكافحة مرض كوفيد-19. لدينا حاليا الدفعة التي نأمل أن تجعل ذلك ممكنا“، رافضا
اقرأ المزيد
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

الأمم المتحدة: 75% من الأمراض التي تصيب البشر تأتي من الحيوانات

أفادت الأمم المتحدة للبيئة، أن 75% من الأمراض الجديدة التى تصيب البشر كل 4 أشهر تأتى من الحيوانات، وأشار آخر تقرير للمنظمة، أنه من العوامل التى يمكن أن تزيد احتمال انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا) من الحيوانات إلى البشر تغير المناخ والتغيرات التى من صنع الإنسان على الطبيعة، والجرائم التى تعطل التنوع البيولوجى مثل إزالة الغابات، وتغير استخدام الأراضى، وتكثيف الإنتاج الزراعى والحيوانى، والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
اليوم-العالمي-للقضاء-على-الفقر

الأمم المتحدة: الجوع في العالم قد يتضاعف بسبب تفشي كورونا

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا بسبب التداعيات الاقتصادية لمرض كوفيد-19.
دونالد ترامب

ترامب: الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحكومة الأمريكية ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا خلال مؤتمره اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، «أنه سيواصل الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة، بعد انهيار أسعار النفط». وأضاف الرئيس الأمريكي، "نتمنى أن يتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة دعم الشركات الصغيرة، وفقًا لسبوتنيك".
كورونا

كورونا يتراجع في نيويورك.. 1384 إصابة و478 وفاة

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو اليوم الاثنين، تسجيل 478 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية. وأكد كومو، أنه يالرغم من التراجع المستمر للمعدل اليومي في أعداد الوفيات، إلى أن هناك تخوفات من خطر حدوث ارتفاع حاد للإصابات مستقبلا. كما شهدت نيويورك تراجعا في معدل الإصابات أيضا، حيث سجلت 1384 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأكد كومو أن الولاية لم تصل إلى مرحلة الذروة، وان الوضع يسير على نفس المستوى الذي كان عليه في أواخر مارس، عندما بدأ الارتفاع.
اقرأ المزيد من الأخبار
علاج-كورونا

الولايات المتحدة.. نجم برودواي يفقد ساقه بسبب كورونا

خضع الممثل المسرحي الكندي المعروف في الولايات المتحدة، نيك كورديرو، أمس السبت لعملية بتر الساق اليمنى إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت زوجة كورديرو، أماندا كوتس، أن الممثل (41 عاما) المعروف بأدواره في مسرح برودواي بنيويورك، يتعافى بعد العملية الجراحية. ولا يزال كورديرو، المرشح لجائزة توني المسرحية، منذ 31 مارس في قسم العناية المركزة بمركز طبي في لوس أنجلوس، إثر تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19".
كورونا

أمريكا تسجل نحو 33 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتّحدة إلى نحو 33 ألفًا. وقالت الجامعة - التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا - إن 4491 أمريكيا توفوا خلال الـ 24 الماضية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.
مايك بومبيو

بومبيو يتهم الصين بالتأخر في تقديم معلومات للعالم عن كورونا

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو اتهام الصين، وحزبها الشيوعي، بعدم تقديم معلومات كافية مبكرا للمجتمع الدولي عن وباء كورونا، معربا عن أسفه لذلك، بحسب "روسيا اليوم". وقال في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء: "نأسف لأن هذا الفيروس، هذا الوباء، الذي بدأ في ووهان في الصين، لم يتم تحديده بالسرعة الكافية. لم تقدم الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الصيني، المعلومات عنه في الوقت المناسب. هذا أمر مؤسف للغاية".
العالم يحارب كورونا

الصين تسجل 4 وفيات و19 مصابا بكورونا بينهم 18 وافدين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات و19 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بينها 18 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالى إلى 3 آلاف و329 وفاة، و81 ألفا و818 إصابة حتى نهاية يوم أمس الجمعة، موضحة أن جميع حالات الوفاة كانت في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وجاءت حالة الإصابة المحلية الجديدة في المقاطعة نفسها، فيما تم في اليوم نفسه الإبلاغ عن 64 حالة إصابة جديدة بدون أعراض بينها 26 حالة وافدة ليصل إجمالي الحالات المسجلة بدون أعراض إلى 1030 شخصا بينهم 239 وافدون من الخارج.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]