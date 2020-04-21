النمسا تعيد فتح المطاعم والكنائس وبعض المدارس ابتداء من 15 مايو

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠١ م

شرطة النمسا

قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس يوم الثلاثاء إن بلاده ستواصل تخفيف إجراءات العزل العام السارية بسبب فيروس كورونا وذلك بالسماح يوم 15 مايو للمطاعم بأن تعيد فتح أبوابها والسماح باستئناف أداء الشعائر الدينية. وكما أعلن من قبل، ستعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنة النهائية في أوائل مايو أيار. وقال كورتس في مؤتمر صحفي إن من المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنوات الدراسية الأخرى وذلك في عملية تبدأ يوم 15 مايو أيار وتتقدم خطوة بخطوة.

وكانت النمسا قد سمحت للمتاجر غير الأساسية وكذلك المتاجر الصغيرة بإعادة فتح أبوابها قبل أسبوع. ومن المقرر أن تحذو المتاجر الأكبر حذوها في الأول من مايو أيار.







