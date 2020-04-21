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تخدم 35 ألف نسمة.. تشغيل تجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٧ م
محطة أرشيفية
محطة أرشيفية
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية البدرمان بمركز ديرمواس. وتقام المحطة بطاقة استيعابية قدرها 6 آلاف متر مكعب في اليوم، وتعمل بنظام المعالجة الثنائية، وبتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه، وذلك تمهيدا للتشغيل النهائي في أقرب وقت لتحقيق الاستفادة منهم لخدمة 35 ألف نسمة.
وتفقد المحافظ، ترافقه المهندسة إيمان عبدالرازق، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، محطة الرفع لقريتي البدرمان ونزلة البدرمان، بطول 18 كيلو متر شبكات انحدار للقريتين، وخط طرد بطول 2 كيلو ونصف، وبتكلفة 40 مليون جنيه.وقال القاضي، إن العمل جاري في كافة المشاريع بجميع القطاعات، إذ يبلغ
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