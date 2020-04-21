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اتحاد عمال النقل ينضم للإياتا.. الطلب انخفض 80% ولا بديل عن الدعم الحكومي

تحرير:أميرة إبراهيم ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٣ م
الإياتا
الإياتا
دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى دعم الحكومات لصناعة الطيران، لحماية الوظائف وضمان الحفاظ على الخدمات الجوية. الوضع الاقتصادي الذي يواجه صناعة الطيران خطير، حيث انخفض الطلب على الركاب جوا بنسبة 80?، وتواجه شركات الطيران أزمة سيولة تهدد بقاء 25 مليون وظيفة تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الطيران، بما في ذلك وظائف في قطاعي السياحة والضيافة.
ودعا الاتحادان؛ ITF و IATA في بيان مشترك، الحكومات إلى عدد من الإجراءات كالتالي:- التأكد من إعطاء الأولوية لحماية العمالة الصحية الذين يقومون برعاية COVID-19.- التنسيق بعناية بينهما بعضهما البعض ومع الصناعة لضمان العمل المنسق والفعال لحماية سلامة الركاب والطاقم.- تقديم الدعم المالي والتنظيمي الفوري
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: 545 ألف طالب نجحوا في تأدية الامتحانات إلكترونيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اليوم وغدًا الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.
محطة-معالجة-مياة (1)

تخدم 35 ألف نسمة.. تشغيل تجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية البدرمان بمركز ديرمواس. وتقام المحطة بطاقة استيعابية قدرها 6 آلاف متر مكعب في اليوم، وتعمل بنظام المعالجة الثنائية، وبتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه، وذلك تمهيدا للتشغيل النهائي في أقرب وقت لتحقيق الاستفادة منهم لخدمة 35 ألف نسمة.
مجلس-النواب (2)

مجلس النواب يوافق على قانون تداعيات كورونا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأربعاء.
سامح-شكرى (2)

سامح شكري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين مصر وفرنسا.
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الأياتا- ترفض -فرض -ضرائب -علي -الركاب (1)

اتحاد عمال النقل ينضم لـ«الإياتا»: الطلب انخفض 80% ولا بديل للدعم الحكومي

دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى دعم الحكومات لصناعة الطيران، لحماية الوظائف وضمان الحفاظ على الخدمات الجوية، إذ تواجه شركات الطيران أزمة سيولة تهدد بقاء 25 مليون وظيفة تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الطيران، بما في ذلك وظائف في قطاعي السياحة والضيافة.
طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية

الكويت: تسيير 75 رحلة جوية لإجلاء المواطنين من الخارج

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، أنها قررت تسيير 75 رحلة جوية في إطار الجهود الرامية إلى إجلاء رعاياها العالقين في الدول الأخرى بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا. وأفادت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية بتسيير 75 رحلة جوية ضمن المرحلة المقبلة من خطة إجلاء المواطنين من الخارج المقرر انطلاقها الأحد المقبل في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا، إذ قال المتحدث باسم إدارة الطيران المدني، سعد العتيبي، إن المرحلة المقبلة، وهي الأولى من خمس مراحل، ستشهد نقل مواطنين من 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام، وفقا لروسيا اليوم.
الإياتا

عبر الإنترنت.. 5000 فرصة مجانية لتدريب عمالة الطيران

في مبادرة ايجابية لمد يد العون للعاملين في الطيران بعد توقف كافة مناحي أنشطة السفر الجوي، قدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) مبادرة الوصول المجاني إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت لما يصل إلى 5000 عامل طيران، كجزء من جهوده لمساعدة الصناعة خلال أزمة COVID-19.
الإياتا

«بسبب كورونا».. إيرادات الطيران تفقد 314 مليار دولار

وسط ترقب شديد من كل العالم لكل خبر يحمل بصيص أمل بالسيطرة على وباء كورونا والوصول لبروتوكول علاجي ووقائي للفيروس يبشر بإمكانية استئناف المنظومة الاقتصادية، إلا أن الطيران ونشاط النقل الجوي لا يجد بين يديه إلا الأسوأ بعد أن تصاعدت تداعيات توقف الأنشطة الاقتصادية وأثرها على النقل الجوي لتتجاوز الخسائر الأرقام التي سبق توقعها. واضطر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» لإصدار تحليل محدث لهذه التداعيات على النقل الجوي يوضح أن أزمة «COVID-19» ستسبب انخفاضًا في عائدات ركاب شركات الطيران بمقدار 314 مليار دولار في عام 2020، وهو انخفاض بنسبة 55% مقارنة بعام 2019.
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