اتحاد عمال النقل ينضم للإياتا.. الطلب انخفض 80% ولا بديل عن الدعم الحكومي

تحرير:أميرة إبراهيم ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٣ م

الإياتا

دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى دعم الحكومات لصناعة الطيران، لحماية الوظائف وضمان الحفاظ على الخدمات الجوية. الوضع الاقتصادي الذي يواجه صناعة الطيران خطير، حيث انخفض الطلب على الركاب جوا بنسبة 80?، وتواجه شركات الطيران أزمة سيولة تهدد بقاء 25 مليون وظيفة تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الطيران، بما في ذلك وظائف في قطاعي السياحة والضيافة.

ودعا الاتحادان؛ ITF و IATA في بيان مشترك، الحكومات إلى عدد من الإجراءات كالتالي:- التأكد من إعطاء الأولوية لحماية العمالة الصحية الذين يقومون برعاية COVID-19.- التنسيق بعناية بينهما بعضهما البعض ومع الصناعة لضمان العمل المنسق والفعال لحماية سلامة الركاب والطاقم.- تقديم الدعم المالي والتنظيمي الفوري