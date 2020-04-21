18 سلسلة تجارية و776 فرعا ضمن مبادرة «كلنا واحد»

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٦ م

مبادرة كلنا واحد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، واصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد) والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًا من مطلع الشهر الحالى حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان.

ويتم عرض السلع الغذائية تنسيقا مع 18 سلسلة تجارية تضم 776 فرعا على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة، وتوفير سلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة

ويتم عرض السلع الغذائية تنسيقا مع 18 سلسلة تجارية تضم 776 فرعا على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة، وتوفير سلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.



وتهدف المبادرة إلى ضمان توافر السلغ الغذائية بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافةاحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.







