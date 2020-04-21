«المفتاح في الكونتاكت».. حل لغز سرقة سيارة حكومية

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٨ م

ميني باص

سائق له معلومات جنائية وعاطل نفذا حادث سرقة سيارة ميني باص خاصة بإحدة الجهات الحكومية، أسرعا بالتصرف فيها بالبيع لدى اثنين من عملائهما سيئ النية ظنا ان فعلتهما ستمر مرور لكرام دون كشفها من قبل رجال المباحث إلا ان ضباط الشرطة بمديرية أمن القاهرة توصلوا إلى ملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها بعد بلاغ ورد إلى مأمور قسم شرطة النزهة من مراجع حسابات بإحدى الجهات الحكومية باكتشافه سرقة السيارة حال توقفها بالمكان المخصص لها بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (سائق - له معلومات جنائية مسجلة) و بيانات السيارة المستخدمة فى ارتكابها. عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة. اعترف المتهم بارتكاب

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (سائق - له معلومات جنائية مسجلة) و بيانات السيارة المستخدمة فى ارتكابها.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة بالاشتراك مع عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا -تم ضبطه- عقب عثورهما على مفتاح تشغيل السيارة بداخلها، وأقرا بالتصرف فى السيارة بالبيع لدى عميلهما بوساطة شخص آخر (له معلومات جنائية مسجلة) نظير مبلغ 20 ألف جنيه.



أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها، وأقرا بعلمهما بأن السيارة من متحصلات واقعة السرقة، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها باحدى المناطق بمحافظة الجيزة.



