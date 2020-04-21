جريمة

«المفتاح في الكونتاكت».. حل لغز سرقة سيارة حكومية

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٨ م
ميني باص
ميني باص
سائق له معلومات جنائية وعاطل نفذا حادث سرقة سيارة ميني باص خاصة بإحدة الجهات الحكومية، أسرعا بالتصرف فيها بالبيع لدى اثنين من عملائهما سيئ النية ظنا ان فعلتهما ستمر مرور لكرام دون كشفها من قبل رجال المباحث إلا ان ضباط الشرطة بمديرية أمن القاهرة توصلوا إلى ملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها بعد بلاغ ورد إلى مأمور قسم شرطة النزهة من مراجع حسابات بإحدى الجهات الحكومية باكتشافه سرقة السيارة حال توقفها بالمكان المخصص لها بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (سائق - له معلومات جنائية مسجلة) و بيانات السيارة المستخدمة فى ارتكابها. عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة. اعترف المتهم بارتكاب
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التحقيق مع فتاة «التيك توك» بتهمة التحريض على الفجور

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار كمال الشناوي، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطالبة حنين حسام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور تنفيذا لقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدت النياية العامة في بيان لها أنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الطالبة الجامعية صباح اليوم، بعد بلاغ يتهمها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.
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حجوزات في الحظر.. ليلة سقوط سيدة بدرجة زعيمة عصابة

سيدة بدرجة زعيمة عصابة، اختمرت في ذهنها فكرة سهلت لها أعمال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في قضاء عدة أيام بإحدى المدن السياحية، فجاءت أولى خطواتها تأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت من خلالها عن امتلاكه شركة وقدرتها على توفير حجوزات لراغبي الاستمتاع بالمدن الساحلية، نسجت خيوطها انتظارا لسقوط فريستها حتى أحكمت قبضتها عليه بين أنيابها لتستولي من أحد الأشخاص على مبلغ مالي قدره 16 ظالف جنيه ولدى مطالبته إياها بتوفير الحجز كما وعدته لم تف بذلك.
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ضربة معلم..ملابسات إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق ضرباتها الأمنية الناجحة فى مكافحة تهريب المواد المخدرة بضبط عناصر تشكيل عصابى حال قيامهم بمحاولة تهريبة كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
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الشرطة تضبط 201 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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«المباحث كشفت حيلته».. سقوط خليجي تحول لبنك متنقل

شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، استقر به الحال في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عمد إلى استغلال تنقله المستمر وسفره الدائم إلى مسقط رأسه والعودة إلى "أم الدنيا"، قاده تفكيره إلى المضي قدما في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها، وظن أن نجاح البدايات بمثابة مؤشر لمبالغ طائلة هو بصدد جمعها وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وأنه بمأمن عن أعين الشرطة التي كانت له بالمرصاد وكشفت خططته غير المشروعة.
كلبش

«تعالى هسحب فلوس».. حيلة عاطل للنصب على صاحب شركة

مكالمة معتادة تلقاها صاحب شركة تكييف وتبريد من أحد الأشخاص، طلب منه توريد 4 أجهزة تكييف، واتفق معه على مكان التسليم بنطاق مدينة 15 مايو، لم يشك صاحب الشركة لحظة في حديث "الزبون" أسرع لإعداد "الطلبية" وتوجه إلى المكان المقصود، وأكن العمل في انتظاره لكن طالبه بمرافقته؟، قائلا: «تعالى نسحب فلوس من مكان قريب علشان أحاسبك»، فتوجه صحبته تاركا التكييفات لكنه غافله واختفى في ظروف غامضة، ولدى عودته إلى مكان ترك الأجهزة فوجئ بسرقتها فأيقن سقوطه في فخ نصبه له ذلك الشخص.
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السر في المفتاح.. كواليس سقوط لص السيارات

عاطل لم يكتف بسجله الإجرامي، رفض مساعي بعض المقربين منه لإقناعه بضرورة العدول عن عالم الإجرام، والبحث عن فرصة عمل تمنحه رزقا حلالا إلا أنه استمر في طريقه، قرر تلك المرة المضي في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع متخذا محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لنشاطه الإجرامي، راح يرتكب أولى أنشطته بنطاق محافظة الجيزة، وغمرته سعادة لعدم كشف أمره فأسرع لارتكاب الواقعة التالية في غضون فترة وجيزة لكن تلك المرة بالعاصمة دون أن يدري بأنها ستقوده إلى خلف القضبان.
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وزير الداخلية يكافئ 704 شرطيين في 20 مديرية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 704 من رجال الشرطة بمديريات أمن: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء»، وقطاعات «الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية، والإدارات العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شرطة النقل والمواصلات»، نظرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن خلال شهر مارس الماضي.
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