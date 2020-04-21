إحباط تهريب 13 قرنية غير صالحة عبر مطار القاهرة

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٩ م

مطار القاهرة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهريب، وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية بالبلاد، ومراقبة الأسواق ومكافحة الجرائم المتعلقة بالمستلزمات الطبية بدون ترخيص ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى اعتزام صاحب مكتب استخلاص جمركب مقيم بالقاهرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن مشمول بوليصة تضم 4 طرود بداخلها 13 قرنية بشرية قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى السيدات (مقيمة مدينة نصر القاهرة).

بمواجهة مستخلص الجمرك إعترف بوجود تلاعب فى البيانات المدونة على القرنيات وبيانات الشهادات الطبية، كما أنكر دوره فى ذلك التلاعب، وأن السيدة المشار إليها هى المسئولة عن التلاعب فى تلك البيانات من خلال تواصلها مع بعض المستشفيات بالخارج بغرض استيرادها والترويج لها داخل البلاد، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت

بمواجهة مستخلص الجمرك إعترف بوجود تلاعب فى البيانات المدونة على القرنيات وبيانات الشهادات الطبية، كما أنكر دوره فى ذلك التلاعب، وأن السيدة المشار إليها هى المسئولة عن التلاعب فى تلك البيانات من خلال تواصلها مع بعض المستشفيات بالخارج بغرض استيرادها والترويج لها داخل البلاد، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهريب، وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية بالبلاد ومراقبة الأسواق، ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، اتساقاً والإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".



