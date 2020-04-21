جريمة

إحباط تهريب 13 قرنية غير صالحة عبر مطار القاهرة

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٩ م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهريب، وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية بالبلاد، ومراقبة الأسواق ومكافحة الجرائم المتعلقة بالمستلزمات الطبية بدون ترخيص ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى اعتزام صاحب مكتب استخلاص جمركب مقيم بالقاهرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن مشمول بوليصة تضم 4 طرود بداخلها 13 قرنية بشرية قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى السيدات (مقيمة مدينة نصر القاهرة).
بمواجهة مستخلص الجمرك إعترف بوجود تلاعب فى البيانات المدونة على القرنيات وبيانات الشهادات الطبية، كما أنكر دوره فى ذلك التلاعب، وأن السيدة المشار إليها هى المسئولة عن التلاعب فى تلك البيانات من خلال تواصلها مع بعض المستشفيات بالخارج بغرض استيرادها والترويج لها داخل البلاد، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التحقيق مع فتاة «التيك توك» بتهمة التحريض على الفجور

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار كمال الشناوي، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطالبة حنين حسام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور تنفيذا لقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدت النياية العامة في بيان لها أنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الطالبة الجامعية صباح اليوم، بعد بلاغ يتهمها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.
المتهمة (2)

حجوزات في الحظر.. ليلة سقوط سيدة بدرجة زعيمة عصابة

سيدة بدرجة زعيمة عصابة، اختمرت في ذهنها فكرة سهلت لها أعمال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في قضاء عدة أيام بإحدى المدن السياحية، فجاءت أولى خطواتها تأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت من خلالها عن امتلاكه شركة وقدرتها على توفير حجوزات لراغبي الاستمتاع بالمدن الساحلية، نسجت خيوطها انتظارا لسقوط فريستها حتى أحكمت قبضتها عليه بين أنيابها لتستولي من أحد الأشخاص على مبلغ مالي قدره 16 ظالف جنيه ولدى مطالبته إياها بتوفير الحجز كما وعدته لم تف بذلك.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (7)

ضربة معلم..ملابسات إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق ضرباتها الأمنية الناجحة فى مكافحة تهريب المواد المخدرة بضبط عناصر تشكيل عصابى حال قيامهم بمحاولة تهريبة كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
اسواق (1)

الشرطة تضبط 201 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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جمارك-السيارت

أمن المنافذ يحبط قضيتي تهريب وينفذ 111 حكمًا متنوعًا

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه ومديري الأمن بمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها قضيتا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، إذ بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 9 آلاف و800 جنيه.
تزوير-أموال-عامة (2)

مباحث الأموال العامة تتصدى لجرائم تزييف العملة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
مخدر-الحشيش (6)

الضربة الثانية.. إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

لم تمر سوى ساعات على ضربة موجعة تلقاها مروجي المواد المخدرة بإحباط تهريب 5 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة 200 مليون جنيه، عبر ميناء شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، حتى وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة جديدة في مكافحة تهريب المخدرات بضبط عناصر تشكيل عصابي حال قيامهم بمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد أيضا؛ استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار في المخدرات.
اقراص-مخدرة (2)

ترامادول وبضائع مهربة.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

حملات تفتيشية مكبرة وجها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية؛ لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها 3 قضايا تهريب فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 248 ألفا و532 جنيها.
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