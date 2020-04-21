جريمة

القبض على صاحب مصنع مخالف لإنتاج الكمامات والقفازات

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م
كمامات
كمامات
جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للتأكد من التزام أصحاب المقاهي والمحلات التجاري بالغلق، والمواطنين بحظر التجوال بدءًا من الثامنة مساء تنفيذا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، إضافة إلى مكافحة الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتجميع السلع والمستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وتخزينها ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الرسمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لقيامه بإدارة مصنع "بدون تصريح" لتصنيع القفازات الطبية والكمامات غير المعقمة دون تصريح من الجهات المختصة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.  وعُثر بداخل المصنع
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التحقيق مع فتاة «التيك توك» بتهمة التحريض على الفجور

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار كمال الشناوي، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطالبة حنين حسام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور تنفيذا لقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدت النياية العامة في بيان لها أنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الطالبة الجامعية صباح اليوم، بعد بلاغ يتهمها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.
المتهمة (2)

حجوزات في الحظر.. ليلة سقوط سيدة بدرجة زعيمة عصابة

سيدة بدرجة زعيمة عصابة، اختمرت في ذهنها فكرة سهلت لها أعمال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في قضاء عدة أيام بإحدى المدن السياحية، فجاءت أولى خطواتها تأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت من خلالها عن امتلاكه شركة وقدرتها على توفير حجوزات لراغبي الاستمتاع بالمدن الساحلية، نسجت خيوطها انتظارا لسقوط فريستها حتى أحكمت قبضتها عليه بين أنيابها لتستولي من أحد الأشخاص على مبلغ مالي قدره 16 ظالف جنيه ولدى مطالبته إياها بتوفير الحجز كما وعدته لم تف بذلك.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (7)

ضربة معلم..ملابسات إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق ضرباتها الأمنية الناجحة فى مكافحة تهريب المواد المخدرة بضبط عناصر تشكيل عصابى حال قيامهم بمحاولة تهريبة كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
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الشرطة تضبط 201 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
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الكمامات (8)

صاحب شركة يحول منزله مصنعا للمستلزمات الطبية بأكتوبر

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، والاتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التصدي بحسم وفقا للقانون لبعض التجار الذين يعمدون إلى استغلال الأحداث الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المتستلزمات الطبية (قفاز - كمامة - مطهرات - كحول) وطرح منتجات مجهولة المصدر بدون بيانات.
الكمامات (5)

مخالفات بالجملة داخل مصنع كمامات مجهولة المصدر بمنوف

تنسيق كامل بين أجهزة وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين اتساقا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع لتصنيع الكمامات الطبية بدائرة مركز شرطة منوف.
المستلزمات الطبية (5)

4 دقائق مصورة ترصد جهود الشرطة لضبط محتكري السلع

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتصدي لمحتكري السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.
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الشرطة تداهم مصنعي كمامات مغشوشة في القاهرة

ضربة تلو أخرى توجهها أجهزة وزارة الداخلية في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك اتساقًا مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع الوزارة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.
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