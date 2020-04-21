القبض على صاحب مصنع مخالف لإنتاج الكمامات والقفازات

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

كمامات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للتأكد من التزام أصحاب المقاهي والمحلات التجاري بالغلق، والمواطنين بحظر التجوال بدءًا من الثامنة مساء تنفيذا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، إضافة إلى مكافحة الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتجميع السلع والمستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وتخزينها ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الرسمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لقيامه بإدارة مصنع "بدون تصريح" لتصنيع القفازات الطبية والكمامات غير المعقمة دون تصريح من الجهات المختصة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعُثر بداخل المصنع

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لقيامه بإدارة مصنع "بدون تصريح" لتصنيع القفازات الطبية والكمامات غير المعقمة دون تصريح من الجهات المختصة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعُثر بداخل المصنع على (19 ماكينة تطريز – 5 ماكينات خياطة – ماكينة قص سنجر) اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.







