الشرطة تضبط 201 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣١ م

أسواق

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت جهود الحملة تنسيقا مع قطاع الأمن العام عن ضبط 802 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 201 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 117 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية. وجاري استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي