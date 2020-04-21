جريمة

ضربة معلم..ملابسات إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٨ م
مخدرات
مخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق ضرباتها الأمنية الناجحة فى مكافحة تهريب المواد المخدرة بضبط عناصر تشكيل عصابى حال قيامهم بمحاولة تهريبة كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تابعت نشاط أحد التشكيلات العصابية اعتزموا نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى عدد من محافظات الجمهورية لترويجها على عملائهم، فضلاً عن إعداد وتجهيز مخازن سرية معدة خصيصاً داخل عدد ثلاث سيارات ملاكى، حيث أمكن رصدهم والوقوف
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التحقيق مع فتاة «التيك توك» بتهمة التحريض على الفجور

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار كمال الشناوي، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطالبة حنين حسام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور تنفيذا لقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدت النياية العامة في بيان لها أنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الطالبة الجامعية صباح اليوم، بعد بلاغ يتهمها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.
المتهمة (2)

حجوزات في الحظر.. ليلة سقوط سيدة بدرجة زعيمة عصابة

سيدة بدرجة زعيمة عصابة، اختمرت في ذهنها فكرة سهلت لها أعمال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في قضاء عدة أيام بإحدى المدن السياحية، فجاءت أولى خطواتها تأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت من خلالها عن امتلاكه شركة وقدرتها على توفير حجوزات لراغبي الاستمتاع بالمدن الساحلية، نسجت خيوطها انتظارا لسقوط فريستها حتى أحكمت قبضتها عليه بين أنيابها لتستولي من أحد الأشخاص على مبلغ مالي قدره 16 ظالف جنيه ولدى مطالبته إياها بتوفير الحجز كما وعدته لم تف بذلك.
اسواق (1)

الشرطة تضبط 201 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
الكمامات (2)

القبض على صاحب مصنع مخالف لإنتاج الكمامات والقفازات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للتأكد من التزام أصحاب المقاهي والمحلات التجاري بالغلق، والمواطنين بحظر التجوال بدءًا من الثامنة مساء تنفيذا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، إضافة إلى مكافحة الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتجميع السلع والمستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وتخزينها ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الرسمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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المخدرة

الأم والابن والزوجة.. سقوط عائلة احترفت تجارة الكيف

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، واستهدفت الحملة ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائم بنطاق واسع بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.
مخدر-الحشيش (6)

الضربة الثانية.. إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

لم تمر سوى ساعات على ضربة موجعة تلقاها مروجي المواد المخدرة بإحباط تهريب 5 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة 200 مليون جنيه، عبر ميناء شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، حتى وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة جديدة في مكافحة تهريب المخدرات بضبط عناصر تشكيل عصابي حال قيامهم بمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد أيضا؛ استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار في المخدرات.
مخدر-الحشيش (3)

الحشيش في العلبة.. كواليس إحباط صفقة الـ200 مليون

ضربة ناجحة وجها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة حاول مهربيها إخفائها داخل حاوية قادمة من الخارج بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، واعتزام مهربيها إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حالياً.
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إحباط محاولة تهريب 23 الف طربة حشيش ببورسعيد

تمكنت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب 23 الف طربة حشيش إلى داخل البلاد، حاول مهربون إخفاءها داخل حاوية قادمة من الخارج على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، وتبين اعتزام القائمين على الشحنة إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حاليًا، والانشغال بالأوضاع الصحية، لممارسة أعمال التهريب، لكن اليقظة الأمنية أفشلت مخططهم.
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