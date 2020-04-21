ضربة معلم..ملابسات إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٨ م

مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق ضرباتها الأمنية الناجحة فى مكافحة تهريب المواد المخدرة بضبط عناصر تشكيل عصابى حال قيامهم بمحاولة تهريبة كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تابعت نشاط أحد التشكيلات العصابية اعتزموا نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى عدد من محافظات الجمهورية لترويجها على عملائهم، فضلاً عن إعداد وتجهيز مخازن سرية معدة خصيصاً داخل عدد ثلاث سيارات ملاكى، حيث أمكن رصدهم والوقوف

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تابعت نشاط أحد التشكيلات العصابية اعتزموا نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى عدد من محافظات الجمهورية لترويجها على عملائهم، فضلاً عن إعداد وتجهيز مخازن سرية معدة خصيصاً داخل عدد ثلاث سيارات ملاكى، حيث أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم أربعة أشخاص (مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).



عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، تم ضبط عناصر التشكيل حال إاستقلالهم السيارات المُشار إليها فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم بطريق المزارع السمكية بدائرة قسم شرطة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد وبحوزتهم 23 كجم حشيش، 4 كجم هيروين، 5 كجم من مخدر الهيرو تقدر قيمتها بـ4 ملايين و350 ألف جنيه.



