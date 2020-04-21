السعيد: المؤسسات العالمية تتحدث عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٣ م

هالة السعيد

قالت الدكتورو هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤسسات العالمية تتحدث عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد. ولفتت السعيد إلي اتساق توقعات وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الإئتماني مع ما أصدرته الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4 % بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019 ، والذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل وهو مايؤكد صحة توقعات الحكومة المصربة والمبنية علي أسس علمية.

وأوضحت السعيد، أن النهج الإصلاحي أدي إلي خفض المخاطر الاقتصادية للأزمة الحالية والتي تعرضت لها كل دول العالم وحققت انهيارات اقتصادية في أقوي اقتصادات بالعالم. وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ علي المواطنين من تداعيات الموقف الحالي، مؤكدة اهتمام الدولة بالمواطن