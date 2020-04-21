منها زيادة الاستثمارات.. إنجازات حققها الاقتصاد قبل أزمة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٦ م

وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى قبل أزمة فيروس كورونا استطاع تحقيق إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية والتي جاءت كثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة، فبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد إحتياطي النقد الأجنبي عافتيه ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%.

وأشارت السعيد الى ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 13%، وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التي كانت مرتكزاً لإحداث نقلة نوعية في حالة التنمية المستدامة في مصر، إلا أن شاءت الأقدار ظهور فيروس كورونا، فتغيرت مسارات الأمور وأصبح الشُغل الشاغل لكافة حكومات العالم كيفية مواجهة