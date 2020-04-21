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أردوغان: جائحة كورونا في تركيا تصل إلى الذروة

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٨ م
أردوغان
أردوغان
اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جائحة فيروس كورونا تشارف على مرحلة الذروة في تركيا، متوقعا أن تعود بلاده إلى الحياة الطبيعية بعد انتهاء شهر رمضان، بحسب "روسيا اليوم". وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، تعليقا على سير الجائحة في البلاد: "بدأنا نلاحظ تسطيح منحنى الوباء في تركيا". وأضاف أردوغان: "نهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للبلاد بعد عيد الفطر من خلال أعلى مستوى من التدابير الوقائية طوال شهر رمضان".
وسبق أن أعلن الرئيس التركي أنه سيتم فرض إجراءات عزل عام مرة أخرى ولمدة 4 أيام في 31 ولاية بتركيا اعتبارا من يوم الخميس في إطار جهود كبح انتشار جائحة فيروس كورونا.وتعتبر تركيا حاليا أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا خارج أوروبا والولايات المتحدة، وسجلت في البلاد حتى الآن 90980 إصابة مؤكدة بالمرض بما في ذلك
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كورونا والحجر الصحي (8)

بريطانيا تسجل 828 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية البريطانية 828 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين. وقالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن 24 من الوفيات الجديدة لم تكن تعاني من مشكلات صحية أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات في إنجلترا بلغ 15607 حالات. وتعد هذه من أعلى الزيادات اليومية خلال نحو أسبوعين وفقا للبيانات الرسمية. وأظهرت بيانات اليوم، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية.
كوريا - كورونا

دولة أوروبية تتجه نحو طرد العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم

صادق برلمان إستونيا على قانون جديد ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل اشتداد أزمة جائحة كورونا. ووافق البرلمان على القرار بعد تصويت 54 نائبا لصالحه في حين عارضه 40، كما يحتاج القانون إلى مصادقة رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد عليه في الأسبوعين القادمين قبل أن يصبح ساري المفعول، فيما لا يحق لها رفضه إلا إذا تعارض مع الدستور.
شرطة-النمسا

النمسا تعيد فتح المطاعم والكنائس وبعض المدارس ابتداء من 15 مايو

قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس يوم الثلاثاء إن بلاده ستواصل تخفيف إجراءات العزل العام السارية بسبب فيروس كورونا وذلك بالسماح يوم 15 مايو للمطاعم بأن تعيد فتح أبوابها والسماح باستئناف أداء الشعائر الدينية. وكما أعلن من قبل، ستعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنة النهائية في أوائل مايو أيار. وقال كورتس في مؤتمر صحفي إن من المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنوات الدراسية الأخرى وذلك في عملية تبدأ يوم 15 مايو أيار وتتقدم خطوة بخطوة.
كورونا والحجر الصحي (14)

وفيات كورونا في سويسرا تقترب من 1200 والإصابات تتجاوز 28 ألفا

قالت وكالة الصحة العامة السويسرية يوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1187 من 1142 يوم الإثنين. وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 28063 من 27944 يوم الإثنين، بزيادة 119 حالة.
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رجب-طيب-اردوغان

نيويورك تايمز: تركيا تخفي كارثة أكبر بشأن تفشي كورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم على مدى أسابيع أداء بلاده في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" على أنها تعد واحدة من أكثر الدول نجاحا في مواجهة هذه الأزمة، بينما ظل أردوغان في الوقت ذاته يفرض رقابة صارمة على الأنباء ذات الصلة بتفشي الفيروس.
كورونا والحجر الصحي (9)

أعلى معدل يومي.. 3977 إصابة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن، وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن تركيا سجلت 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 2017، وفقا لوزارة الصحة التركية.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

لمواجهة كورونا.. تركيا تبدأ الإفراج عن آلاف السجناء

بدأت تركيا، اليوم الأربعاء، إجراءات الإفراج عن سجناء، بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ نقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن القرار دخل حيز التنفيذ من مساء أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشمل 90 ألف شخص. كان البرلمان التركي قد وافق، الإثنين الماضي، على مشروع قانون أعده حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، بموجبه يفرج عن نزلاء السجون المفتوحة والمحكومين ممن ينطبق عليهم الإفراج المشروط، وذلك حتى 31 مايو المقبل، وفقا لسبوتنيك.
فيروس كورونا

2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة، مشيرًا أن عدد الوفيات بلغ 63 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 277 حالة، بينما تعافى من الفيروس 333 شخصا، قائلا: «إن أكثر الإصابات بالفيروس التاجي كانت في مدينة إسطنبول، ومن ثم مدينة إزمير وأنقرة»، لافتًا أن نسبة الوفيات في تركيا بلغت 1.58% من إجمالي المصابين، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة أخرى، وفقًا لسبوتنيك.
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