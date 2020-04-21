التخطيط: 740 مليار جنيه استثمارات كلية خلال عام 2020-2021

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥١ م

هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه وفقاً لتقديرات الخِطة، تبلغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة في العام الحالي 19/2020، وهي أقل من الاستثمارات الـمحققة في عام 18/2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه، ولتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، روعي تخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة والتي تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة 80? من الاستثمارات الكلية.

وأبرزها نحو 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34‰ عن القيمة الـمناظرة لعام 19/2020 والبالغة نحو 210 مليار جنيه. وأضافت السعيد، إن خطة العام المالى 20/2021 تشمل عددًا من المبادرات، ففي مجال الخدمات الصحية، من الـمُستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى نحو 21 مليار جنيه، يخص وزارة الصحة