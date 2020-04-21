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التعليم: 545 ألف طالب نجحوا في تأدية الامتحانات إلكترونيا

تحرير:أمينة محمود ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٨ م
طارق شوقي
طارق شوقي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اليوم وغدًا الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.
وأدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة التاريخ إلكترونيًا اليوم الثلاثاء، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020، حيث نجح 545 ألف طالب وطالبة في تأدية الامتحان اليوم حتى الساعة
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اتحاد عمال النقل ينضم للإياتا.. الطلب انخفض 80% ولا بديل عن الدعم الحكومي

دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى دعم الحكومات لصناعة الطيران، لحماية الوظائف وضمان الحفاظ على الخدمات الجوية. الوضع الاقتصادي الذي يواجه صناعة الطيران خطير، حيث انخفض الطلب على الركاب جوا بنسبة 80?، وتواجه شركات الطيران أزمة سيولة تهدد بقاء 25 مليون وظيفة تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الطيران، بما في ذلك وظائف في قطاعي السياحة والضيافة.
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تخدم 35 ألف نسمة.. تشغيل تجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، تجارب التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية البدرمان بمركز ديرمواس. وتقام المحطة بطاقة استيعابية قدرها 6 آلاف متر مكعب في اليوم، وتعمل بنظام المعالجة الثنائية، وبتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه، وذلك تمهيدا للتشغيل النهائي في أقرب وقت لتحقيق الاستفادة منهم لخدمة 35 ألف نسمة.
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مجلس النواب يوافق على قانون تداعيات كورونا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأربعاء.
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سامح شكري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين مصر وفرنسا.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بـ40.8 مليون جنيه.. اتفاقية مصر وإيطاليا لتمويل ‎مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية. وقام بالتوقيع كلًا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ‎وذلك في ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم الفني أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة، اليوم الخميس، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وقال شوقي، إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، والاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية للطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.
طارق-شوقى

وزير التعليم يحدد مصير طلاب المدارس الدولية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، في رسالة عاجلة لطلاب المدارس الدولية، عن عدد من القرارات الخاصة بحسم مصيرهم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي 2020 - 2019، بعد تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تقرر بالنسبة لصفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي) والصفين الأول والثاني الثانوي، بالنسبة للمواد القومية يعامل الطالب معاملة أقرانه في المدارس الرسمية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: نبذل مجهودا كبيرا لمواجهة كورونا ونحتاج تعاون الجميع

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لمجتمع التعليم المصري، من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، حيث قال: "إننا جميعًا نواجه خطرًا عالميًا يتمثل في الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، ونود أن ندعو كل أطراف التعليم في مصر من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وإداريين وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلام المصري إلى تفهم ما تقوم به الدولة المصرية هذه الأيام، وكذلك ندعو الجميع الي إدراك العقبات والصعوبات، والفرص أيضا، وضرورة التعاون معا لنصل بأبنائنا إلى بر الأمان".
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