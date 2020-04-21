رياضة

اللجنة التنفيذية تحسم مصير الدوريات الأوروبية

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٦ م
يويفا
يويفا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقده اجتماعا مع أعضائه الـ55 عبر الفيديو لمناقشة طريقة إنهاء الموسم الجاري سواء للأندية أو المنتخبات. وقال يويفا في بيان رسمي: "تم تقديم عدد كبير من الخيارات لتغطية مباريات المنتخبات والأندية في كل المنافسات". وواصل: "يويفا كذلك كرر التزامه بتقديمه الدعم المادي لأعضائه وفقا لما خُطط له". واسترسل: "كان هناك اقتراحا قويا للغاية لإنهاء الدوريات الكبرى والكؤوس، لكن هناك حالات خاصة كثيرة طرأت وتم الاستماع إليها".
وأكمل: "وفور الوصول للخطوط العريضة فيما يخص المشاركة في البطولات الأوروبية في حالة الدوريات الملغية وتطورات الموقف الحالي". وأتم: "فأي قرارات بشأن ما تم سرده في البيان سيتم الإعلان عنها في اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الخميس". صحيفة "ميرور" البريطانية قالت في وقت سابق إن يويفا يخطط لإقامة دورة مجمعة
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3 قرارات من مجلس الأهلي بشأن أزمة فيروس كورونا

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس» وناقش المجلس في اجتماع اليوم الاقتراحات التي طلبها الخطيب، قبل فترة من السادة أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام.
رينيه فايلر

نجم الزمالك يقارن بين فايلر وكارتيرون

قارن محمد أبو العلا لاعب فريق الكرة بالزمالك الأسبق، بين رينيه فايلر مدرب فريق الكرة بالأهلي ونظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، وقال محمد أبو العلا في تصريحات إذاعية عبر آثير أون سبورت إف إم: "نجاح فايلر كان في إدارته للمجموعة والسيطرة عليها وتجهيز جميع اللاعبين وعدم الشعور بفارق حال غياب أي من النجوم كما حدث أثناء إصابة رمضان صبحي أو حسين الشحات". وتابع: "فايلر تواجد في نادٍ مستقر وفائز ببطولة الدوري الموسم الماضي، وجعل جميع اللاعبين متساويين في الجاهزية، كما أنه حقق رقما مميزا في الدوري بالفوز في 16 مباراة متتالية".
شريف-إكرامي

إكرامي: اتخذت قرار الرحيل بسبب إدارة الأهلي

قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات مع برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، إن قرار رحيله عن القلعة الحمراء هو الأصعب خلال مسيرته داخل الملاعب على مدار حياته، وأنه شعر بعدم تقدير من الإدارة بسبب تأخر المفاوضات معه بشأن التجديد، ما دفعه لاتخاذ قرار مبكر بالرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري، موضحا: "تأخر المفاوضات معي ليس السبب الوحيد الذي دفعني للرحيل، لكن أريد أن أشارك في المباريات أيضا، وفكرت كثيرا حتى علمت جيدا أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة في ظل تألق محمد الشناوي".
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قرعة دوري الأبطال (2)

تعرف على موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة سكاي إيطاليا، عن المواعيد التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل استئناف المسابقات القارية، حيث ذكرت أن عودة دوري أبطال أوروبا ستكون في 7 أغسطس المقبل، بمباراتي يوفنتوس وليون، ومانشستر سيتي وريال مدريد، في إياب دور الـ16، وأن مباريات هذا الدور، ستنتهي في اليوم التالي بمباراتي بايرن ميونيخ وتشيلسي، وبرشلونة ونابولي، مضيفة أن ربع نهائي دوري الأبطال سيُلعب بين 11 و15 أغسطس، ثم يقام نصف النهائي بين 18 و22 أغسطس، وأخيرا تًلعب المباراة النهائية يوم 29 أغسطس في إسطنبول.
بيراميدز (2)

بيراميدز يعلق على قرار تأجيل الكونفدرالية

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، أن تأجيل منافسات البطولة الكونفدرالية الإفريقية، كان قرارًا متوقعا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن ظهر اليوم السبت تأجيل مباريات نصف نهائي الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال هاني سعيد، في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت: "قرار تأجيل الكونفدرالية صائب ومتوقع خاصةً مع توقف جميع البطولات والأنشطة على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس كورونا".
الكسندر-شيفيرين - رئيس-الاتحاد الأوروبي (يويفا (2)

يويفا يكشف موعد عودة دوري أبطال أوروبا

أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، أن الاتحاد يدرس فكرة إقامة الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال أوروبا، من مباراة واحدة، مُشدداً على ضرورة إنهاء الموسم في غضون الثالث من أغسطس، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وبدأ سيفرين حديثه، قائلًا: "دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي يجب أن ينتهيا بحلول 3 أغسطس، هذا موقف استثنائي نعيشه، لذا نحن مرنون بخصوص التواريخ و مواعيد انطلاق المُباريات، إذا ما خفت الأزمة ربما يُمكننا البداية في تاريخ مُبكر .
جياني- إنفانتينو‎

إنفانتينو عن عودة كرة القدم: حياة الإنسان أهم

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيبحث عن حلول لأزمة عقود اللاعبين التي ستنتهي هذا الصيف، في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، جاء ذلك في اجتماع عقده من سويسرا بالفيديو كونفرانس مع اتحاد أمريكا الجنوبية. وتحدث رئيس الفيفا، قائلًا: "إن كرة القدم ليست أهم شيء، فالصحة تأتي أولاً وينبغي أن تظل أولويتنا حتى يتم القضاء على هذا المرض، وعلينا أن نعمل كفريق، في ظل الوضع الحالي".
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