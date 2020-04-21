اللجنة التنفيذية تحسم مصير الدوريات الأوروبية

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٦ م

يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقده اجتماعا مع أعضائه الـ55 عبر الفيديو لمناقشة طريقة إنهاء الموسم الجاري سواء للأندية أو المنتخبات. وقال يويفا في بيان رسمي: "تم تقديم عدد كبير من الخيارات لتغطية مباريات المنتخبات والأندية في كل المنافسات". وواصل: "يويفا كذلك كرر التزامه بتقديمه الدعم المادي لأعضائه وفقا لما خُطط له". واسترسل: "كان هناك اقتراحا قويا للغاية لإنهاء الدوريات الكبرى والكؤوس، لكن هناك حالات خاصة كثيرة طرأت وتم الاستماع إليها".

وأكمل: "وفور الوصول للخطوط العريضة فيما يخص المشاركة في البطولات الأوروبية في حالة الدوريات الملغية وتطورات الموقف الحالي". وأتم: "فأي قرارات بشأن ما تم سرده في البيان سيتم الإعلان عنها في اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الخميس". صحيفة "ميرور" البريطانية قالت في وقت سابق إن يويفا يخطط لإقامة دورة مجمعة