سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزيرة التخطيط: سيناريوهان لانتهاء أزمة كورونا في 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥١ م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020).
وأضافت السعيد، اما إذا استمرت الأزمة وفقًا للسيناريو الثانى إلى نهاية ديسمبر 2020 سيتم تخفيض التقديرات المتوقعة فى حدود 30% عن السيناريو المرجح، موضحة أنه يجب النظر إلى هذه الأزمة بوصفها محنة ومنحة في الوقت ذاته، فالوقت مثالى للنهوض بقطاع الصناعة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية؛ وتوطين الصناعة في ضوء
اقرأ المزيد
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

وزيرة التخطيط: 3.5% معدل نمو اقتصادي متوقع لعام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن الخطة قدرت معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 3.5?، ومعدل نمو متوقع 4.2? لعام 19/2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8? تأثّراً بالأزمة، كما أنه من الـمقدر أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

التخطيط: 740 مليار جنيه استثمارات كلية خلال عام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه وفقاً لتقديرات الخِطة، تبلغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة في العام الحالي 19/2020، وهي أقل من الاستثمارات الـمحققة في عام 18/2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه، ولتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، روعي تخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة والتي تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة 80? من الاستثمارات الكلية.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في 357 قرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 قد راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 محافظة، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليار جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى.

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 735 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1695 دولارًا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اقرأ المزيد من الأخبار
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: المؤسسات العالمية تتحدث عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

قالت الدكتورو هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤسسات العالمية تتحدث عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد. ولفتت السعيد إلي اتساق توقعات وكالة "موديز" العالمية للتنصيف الإئتماني مع ما أصدرته الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4 % بنهاية العام المالي الحالي 2020/2019 ، والذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل وهو مايؤكد صحة توقعات الحكومة المصربة والمبنية علي أسس علمية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: تثبيت التصنيف السيادي أمر جيد في ظل اضطراب الاقتصاد العالمي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة؛ يأتى كخطوة لتعزيز الثقة في الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها مصر في مواجهة تداعيات أزمة كورونا. وأضافت السعيد أن التصنيف جاء مدعومًا بسجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدلات النمو في العامين الماضيين.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

بـ3 ركائز.. اعرف جهود الحكومة في القضاء على الجوع

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي للوزارة، اليوم الإثنين، تقريرا حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء التام على الجوع، وجهود الدولة في تحقيقه، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني المصري يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الثاني المتعلق بـ”القضاء على الجوع" وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، ويتماشى إطار البرنامج الوطني مع الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية للفترة 2017-2022.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

المشروعات الصغيرة.. أهم مستهدفات خطة الاستثمار 2021

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020 - 2021 فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة في الخطة تتضمن إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ13 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]