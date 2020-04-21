حجوزات في الحظر.. ليلة سقوط سيدة بدرجة زعيمة عصابة

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م

ضبط متهمة

سيدة بدرجة زعيمة عصابة، اختمرت في ذهنها فكرة سهلت لها أعمال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في قضاء عدة أيام بإحدى المدن السياحية، فجاءت أولى خطواتها تأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت من خلالها عن امتلاكه شركة وقدرتها على توفير حجوزات لراغبي الاستمتاع بالمدن الساحلية، نسجت خيوطها انتظارا لسقوط فريستها حتى أحكمت قبضتها عليه بين أنيابها لتستولي من أحد الأشخاص على مبلغ مالي قدره 16 ظالف جنيه ولدى مطالبته إياها بتوفير الحجز كما وعدته لم تف بذلك.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط سيدة "بدون عمل" مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، والإعلان عن امتلاكها شركة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة "خلافاً للحقيقة" وقيام الشركة المزعومة بتنظيم رحلات سياحية وترفيهية وحجز غرف بالفنادق بالعديد من المدن السياحية، وإيهام

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط سيدة "بدون عمل" مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، والإعلان عن امتلاكها شركة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة "خلافاً للحقيقة" وقيام الشركة المزعومة بتنظيم رحلات سياحية وترفيهية وحجز غرف بالفنادق بالعديد من المدن السياحية، وإيهام ضحاياها بأن الشركة حاصلة على ترخيص من الجهات المعنية لممارسة ذلك النشاط، وتمكنت تحت ذلك الزعم من الإستيلاء على مبلغ 16 ألف جنيه مصرى من الشاكى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعثر بحوزتها على هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الصفحة الاحتيالية المشار إليها، والعديد من المراسلات والمحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليها.



