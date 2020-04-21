جريمة

حجوزات في الحظر.. ليلة سقوط سيدة بدرجة زعيمة عصابة

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
سيدة بدرجة زعيمة عصابة، اختمرت في ذهنها فكرة سهلت لها أعمال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في قضاء عدة أيام بإحدى المدن السياحية، فجاءت أولى خطواتها تأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" زعمت من خلالها عن امتلاكه شركة وقدرتها على توفير حجوزات لراغبي الاستمتاع بالمدن الساحلية، نسجت خيوطها انتظارا لسقوط فريستها حتى أحكمت قبضتها عليه بين أنيابها لتستولي من أحد الأشخاص على مبلغ مالي قدره 16 ظالف جنيه ولدى مطالبته إياها بتوفير الحجز كما وعدته لم تف بذلك.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط سيدة "بدون عمل" مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، والإعلان عن امتلاكها شركة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة "خلافاً للحقيقة" وقيام الشركة المزعومة بتنظيم رحلات سياحية وترفيهية وحجز غرف بالفنادق بالعديد من المدن السياحية، وإيهام
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النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التحقيق مع فتاة «التيك توك» بتهمة التحريض على الفجور

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار كمال الشناوي، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطالبة حنين حسام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور تنفيذا لقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدت النياية العامة في بيان لها أنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الطالبة الجامعية صباح اليوم، بعد بلاغ يتهمها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.
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ضربة معلم..ملابسات إحباط صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق ضرباتها الأمنية الناجحة فى مكافحة تهريب المواد المخدرة بضبط عناصر تشكيل عصابى حال قيامهم بمحاولة تهريبة كميات من المواد المخدرة مخفاة داخل مخابئ سرية بثلاث سيارات بشرق التفريعة ببورسعيد؛ استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.
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الشرطة تضبط 201 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملاتها على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.
الكمامات (2)

القبض على صاحب مصنع مخالف لإنتاج الكمامات والقفازات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للتأكد من التزام أصحاب المقاهي والمحلات التجاري بالغلق، والمواطنين بحظر التجوال بدءًا من الثامنة مساء تنفيذا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، إضافة إلى مكافحة الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتجميع السلع والمستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وتخزينها ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الرسمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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المتهمة (2)

كشف دهاء سيدة نصبت على الغلابة لتوفير فرص عمل وهمية

سيدة بدرجة زعيم عصابة، تصف تلك الجملة القصيرة جريمة حاصلة على دبلوم تجارة مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مارست نشاطاً احتيالياً غير مشروع فى الاستيلاء على أموال الشباب راغبى العمل داخل البلاد، وذلك بإدارة شركة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بقدرتها على توفير "فرص عمل للشباب" بالفنادق الكبرى والشركات الخاصة برواتب مجزية، وذلك للاستيلاء على أموالهم، وتمكنت من استقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذلك الزعم.
وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (3)

سلاح وذخيرة في المحطة.. يقظة الشرطة تكشف حيلة نقاش

لا تدخر أجهزة وزارة الداخلية الجهد لملاحقة وصبط محرزى ومتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة، إذ تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة قطار شبرا الخيمة التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط عامل، وبحوزته حقيبة بداخلها بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش محلى الصنع، 26 طلقة من ذات العيار وسلاح أبيض "سكين"، أقر بحيازتها لوجود خلافات بينه وبين أبناء عمومته على ميراث بمسقط رأسه بالمنوفية، وأنه اشترى البندقية من صاحب مقهى "محدد" بمركز قليوب بمحافظة القليوبية.
عملات-مزيفة (4)

سقوط 3 من تجار العملة في قبضة مباحث الأموال العامة

جهود متواصلة تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
قضية-الرشوة (4)

حبس متهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها

أمر المستشار مروان غريب، مدير نيابة المنشأة ببسوهاج، بحبس مالك مزرعة دواجن 4 أيام علي ذمة التحقيق معه باتهامات النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة والخديعة، بزعم توظيفها ومنحهم أرباح بقيمة 30%، بما يمثل جريمة اشتغال بعمل من أعمال البنوك، وهى الجريمة التي تضر بالاقتصاد القومي وسوق الائتمان، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم لنفسه، واستمعت النيابة إلى إفادة 11 شخصًا، أكدوا الاتهامات المنسوبة إلى المتهم بأنه تحصل على أموالهم بزعم توظيفها بحصيلة 5 ملايين جنيه.
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