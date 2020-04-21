نجم الزمالك يقارن بين فايلر وكارتيرون

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٨ م

فايلر

قارن محمد أبو العلا لاعب فريق الكرة بالزمالك الأسبق، بين رينيه فايلر مدرب فريق الكرة بالأهلي ونظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، وقال محمد أبو العلا في تصريحات إذاعية عبر آثير أون سبورت إف إم: "نجاح فايلر كان في إدارته للمجموعة والسيطرة عليها وتجهيز جميع اللاعبين وعدم الشعور بفارق حال غياب أي من النجوم كما حدث أثناء إصابة رمضان صبحي أو حسين الشحات". وتابع: "فايلر تواجد في نادٍ مستقر وفائز ببطولة الدوري الموسم الماضي، وجعل جميع اللاعبين متساويين في الجاهزية، كما أنه حقق رقما مميزا في الدوري بالفوز في 16 مباراة متتالية".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة متتالية ثم التعادل في أخر مواجهة محلية أمام سموحة. وحول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أجاب: "كارتيرون تسلم فريق (مهلهل) وأعاد ترتيبه وتحديد أولوياته خاصة بعد شعوره بصعوبة الفوز ببطولة الدوري ليركز على

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة متتالية ثم التعادل في أخر مواجهة محلية أمام سموحة.



وحول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أجاب: "كارتيرون تسلم فريق (مهلهل) وأعاد ترتيبه وتحديد أولوياته خاصة بعد شعوره بصعوبة الفوز ببطولة الدوري ليركز على المسابقات الأخرى".



وأضاف: "كارتيرون استطاع الفوز ببطولتى السوبر الإفريقي والمصري، والتأهل للدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وتجهيز اللاعبين وجعلهم يستعيدون مستواهم مثل فرجاني ساسي وعبد الله جمعة وشيكابالا".



واختتم: "وهو كان لديه تحدي بسبب أنه سبق ودرب الأهلي ورغبته في كسب ثقة اللاعبين وأعجبني فيه وضعه لكل شئ في مكانه الصحيح".



