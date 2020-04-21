التحقيق مع فتاة «التيك توك» بتهمة التحريض على الفجور

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٢ م

النائب العام

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار كمال الشناوي، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطالبة حنين حسام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور تنفيذا لقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدت النياية العامة في بيان لها أنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الطالبة الجامعية صباح اليوم، بعد بلاغ يتهمها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.

وأعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أمس الاثنين، إحالة "حنين"، الطالبة بكلية الآثار إلى التحقيقات بالجامعة، لاتهامها بممارسة سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية. وقال الخشت، في بيان رسمي صادر عن الجامعة، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتمائها