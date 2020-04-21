أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 735 جنيهًا
تحرير:رنا عبد الصادق
٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م
الذهب
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1695 دولارًا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلي:
عيار 21: 735 جنيهًا.
عيار 24: 840 جنيهًا.
عيار 18: 630 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5880 جنيهًا.
وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلي:
عيار 21: 735 جنيهًا.
عيار 24: 840 جنيهًا.
عيار 18: 630 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5880 جنيهًا.
وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو يتجاوز ذلك في 2020.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 3.588 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير الماضي، في مقابل نحو 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 164 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.