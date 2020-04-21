سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 735 جنيهًا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م
الذهب
الذهب
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1695 دولارًا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلي: عيار 21: 735 جنيهًا. عيار 24: 840 جنيهًا. عيار 18: 630 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5880 جنيهًا. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في
اقرأ المزيد
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

وزيرة التخطيط: 3.5% معدل نمو اقتصادي متوقع لعام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن الخطة قدرت معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 3.5?، ومعدل نمو متوقع 4.2? لعام 19/2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8? تأثّراً بالأزمة، كما أنه من الـمقدر أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

التخطيط: 740 مليار جنيه استثمارات كلية خلال عام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه وفقاً لتقديرات الخِطة، تبلغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة في العام الحالي 19/2020، وهي أقل من الاستثمارات الـمحققة في عام 18/2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه، ولتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، روعي تخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة والتي تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة 80? من الاستثمارات الكلية.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في 357 قرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 قد راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 محافظة، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليار جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: سيناريوهان لانتهاء أزمة كورونا في 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020).
اقرأ المزيد من الأخبار
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 736 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1683 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب ترتفع.. وعيار 21 يسجل 746 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1721 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (4)

أسعار الذهب تنخفض.. وعيار 21 يسجل 742 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، ليهبط سعر الجرام بحوالي 8 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1718 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 731 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1696 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]