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بريطانيا تسجل 828 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م
كورونا
كورونا
سجلت السلطات الصحية البريطانية 828 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين. وقالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن 24 من الوفيات الجديدة لم تكن تعاني من مشكلات صحية أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات في إنجلترا بلغ 15607 حالات. وتعد هذه من أعلى الزيادات اليومية خلال نحو أسبوعين وفقا للبيانات الرسمية. وأظهرت بيانات اليوم، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، إنه سجل 13121 حالة وفاة حتى 10 أبريل، بالمقارنة مع 9288 حالة، وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات. وتشير أحدث أرقام رسمية إلى أن أكثر من 16 ألف بريطاني مصاب بفيروس كورونا توفوا في المستشفيات، وهي خامس أعلى حصيلة وفيات بالمرض على مستوى العالم. ودخلت
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كوريا - كورونا

دولة أوروبية تتجه نحو طرد العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم

صادق برلمان إستونيا على قانون جديد ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل اشتداد أزمة جائحة كورونا. ووافق البرلمان على القرار بعد تصويت 54 نائبا لصالحه في حين عارضه 40، كما يحتاج القانون إلى مصادقة رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد عليه في الأسبوعين القادمين قبل أن يصبح ساري المفعول، فيما لا يحق لها رفضه إلا إذا تعارض مع الدستور.
اردوغان (3)

أردوغان: جائحة كورونا في تركيا تصل إلى الذروة

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جائحة فيروس كورونا تشارف على مرحلة الذروة في تركيا، متوقعا أن تعود بلاده إلى الحياة الطبيعية بعد انتهاء شهر رمضان، بحسب "روسيا اليوم". وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، تعليقا على سير الجائحة في البلاد: "بدأنا نلاحظ تسطيح منحنى الوباء في تركيا". وأضاف أردوغان: "نهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للبلاد بعد عيد الفطر من خلال أعلى مستوى من التدابير الوقائية طوال شهر رمضان".
شرطة-النمسا

النمسا تعيد فتح المطاعم والكنائس وبعض المدارس ابتداء من 15 مايو

قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس يوم الثلاثاء إن بلاده ستواصل تخفيف إجراءات العزل العام السارية بسبب فيروس كورونا وذلك بالسماح يوم 15 مايو للمطاعم بأن تعيد فتح أبوابها والسماح باستئناف أداء الشعائر الدينية. وكما أعلن من قبل، ستعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنة النهائية في أوائل مايو أيار. وقال كورتس في مؤتمر صحفي إن من المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنوات الدراسية الأخرى وذلك في عملية تبدأ يوم 15 مايو أيار وتتقدم خطوة بخطوة.
كورونا والحجر الصحي (14)

وفيات كورونا في سويسرا تقترب من 1200 والإصابات تتجاوز 28 ألفا

قالت وكالة الصحة العامة السويسرية يوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1187 من 1142 يوم الإثنين. وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 28063 من 27944 يوم الإثنين، بزيادة 119 حالة.
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كورونا والحجر الصحي (8)

بريطانيا تسجل 861 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ861 حالة جديدة وبلغت 13729 وفاة. وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم، في تقريرها اليومي بشأن تفشي كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة المتحدة بلغ 103093 حالة بتسجيل 4618 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير. وخضع أكثر من 13.8 ألف شخص في بريطانيا لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي إلى 327.6 ألفا. وشهدت أرقام اليوم ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 761 وفاة ناجمة عن العدوى طبقا لموقع روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (8)

فرنسا تسجل أكثر من 15 ألف وفاة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا نحو 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة. وبهذا، فإن معدل الوفيات اليومي في فرنسا، عاد للارتفاع قليلا، بعدما ظل مستقرا لأيام، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. لكن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال 24 ساعة، ليتراجع الإجمالي بذلك لليوم السادس على التوالي.
كورونا والحجر الصحي (8)

عدد وفيات فيروس كورونا في أمريكا يتجاوز 17 ألفا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 17 ألف شخصا، اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك، إذ نشرت وكالة أنباء "رويترز" تقريرا يظهر إحصاءها حول وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي قالت إنها تجاوزت 17 ألف شخص، اليوم الجمعة. وبحسب الوكالة، حذر مسؤولون أمريكيون المواطنين، أن هناك توقعات بالوصول إلى أعداد مزعجة من الوفيات جراء الإصابة بكورونا هذا الأسبوع حتى على الرغم من وجود ما يشير إلى تراجع أعداد المصابين الجدد في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.
فيروس- كورونا (4)

وفاة سابع مواطن مصري بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت الجالية المصرية في إيطاليا، عن وفاة شاب مصري جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون سابع حالة وفاة لمصري هناك بسبب الفيروس. وأشارت المصادر، أن الشاب يدعى «ش. فرج»، يقيم في إحدى النواحي التابعة لقرية تطون في محافظة الفيوم غربي القاهرة. ومن المقرر دفن المواطن المصري في مقابر خصصت لدفن المصابين من ضحايا فيروس كورونا من المسلمين. وبهذه الحالة يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا من المصريين في الخارج إلى 12 حالة، في إيطاليا 7 وفيات، والولايات المتحدة 3 وفيات، وحالتي وفاة في بريطانيا، وفقا لروسيا اليوم.
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