بريطانيا تسجل 828 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٤ م

كورونا

سجلت السلطات الصحية البريطانية 828 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين. وقالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن 24 من الوفيات الجديدة لم تكن تعاني من مشكلات صحية أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات في إنجلترا بلغ 15607 حالات. وتعد هذه من أعلى الزيادات اليومية خلال نحو أسبوعين وفقا للبيانات الرسمية. وأظهرت بيانات اليوم، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إنه سجل 13121 حالة وفاة حتى 10 أبريل، بالمقارنة مع 9288 حالة، وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات. وتشير أحدث أرقام رسمية إلى أن أكثر من 16 ألف بريطاني مصاب بفيروس كورونا توفوا في المستشفيات، وهي خامس أعلى حصيلة وفيات بالمرض على مستوى العالم. ودخلت