4 مليارات جنيه إجمالي الضرائب المحصلة بالجمارك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٢ م

وزير المالية

قالت وزارة المالية، إن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» تبلغ 768 مليونًا و119 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 3 مليارات و311 مليونًا و437 ألف جنيه. وأوضح تقرير صادر من مصلحة الجمارك، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» قامت بالإفراج عن مشمول ألفين و62 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأوليه»، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و545 مليونًا و290 ألف جنيه.

فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4 ملايين و212 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد والسخنة خلال شهر مارس الماضي حوالى 4 مليارات و 89 مليونًا و213 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 12 ألفًا و75