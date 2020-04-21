العمل 24 ساعة.. غلق كوبري الجيزة جزئيا لمدة 3 أيام

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٢ م

غلق كوبري - أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مساء الثلاثاء، عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام؛ لاستكمال أعمال الصيانة، ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وتبدأ الأعمال في الثامنة مساء اليوم وحتى الخميس المقبل أعلى جسم الكوبري؛ لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن، وسيكون العمل على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال في الوقت الذي وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.

من ناحية أخرى، واصلت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، وتطبيق قانون ولوائح المرور على



من ناحية أخرى، واصلت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1615 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 241 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 57 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير" و16 مخالفة شروط الترخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



