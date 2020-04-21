حار نهارا لطيف ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

تحرير:هالة صقر ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الأربعاء، في القاهرة الكبرى حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وفي الوجة البحرى يكون حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة. وعلى السواحل الشمالية الغربية سيكون لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون حارا نهارا باردا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.

أما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر يتوقع أن يكون مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، أما جنوب الصعيد، سيكون شديد الحرارة نهارا معتدلا

أما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر يتوقع أن يكون مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، أما جنوب الصعيد، سيكون شديد الحرارة نهارا معتدلا ليلا، والرياح معتدلة.



وبالنسبة للبحر المتوسط تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

طنطا 21 34

دمنهور 20 25

الإسكندرية 20 24

بلطيم 20 24

مطروح 17 23

دمياط 18 24

الإسماعيلية 20 36

السويس 20 32

العريش 22 36

رفح 21 34







