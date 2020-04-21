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حار نهارا لطيف ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

تحرير:هالة صقر ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الأربعاء، في القاهرة الكبرى حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وفي الوجة البحرى يكون حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة. وعلى السواحل الشمالية الغربية سيكون لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون حارا نهارا باردا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.
أما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر يتوقع أن يكون مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، أما جنوب الصعيد، سيكون شديد الحرارة نهارا معتدلا
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الفسيخ (1)

«بسبب الفسيخ والرنجة».. تسمم 15 شخصا في الإسكندرية

استقبل مركز السموم التابع لكلية الطب، بالمستشفى «الأميري» في جامعة الإسكندرية، 15 شخصا مصابين بتسمم نتيجة تناول وجبات فسيخ ورنجة فاسدة أثناء الاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث استقبل المركز أمس 4 حالات، فيما استقبل صباح اليوم الثلاثاء، نحو 11 حالة وتم وضعهم تحت الملاحظة وتقديم العلاج المناسب، بالإضافة إلى بحث حالتهم إذا ما كانوا يستحقون تناول المصل المضاد للسموم من عدمه أو الاكتفاء بالعلاج العادي وخروجهم تباعا فور تماثلهم للشفاء بعد وضعهم تحت الملاحظة خلال 24 ساعة لكل حالة على حدى.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: رفع أذان النوازل في المساجد خلال رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، مؤكدة في بيان لها، على استمرار غلق الزوايا غلقا تاما، مشددة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير، حتى يرفع الله البلاء عن مصر. كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن عن إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة.
كورونا

بـ«الفوانيس والزينة».. عزل الإسكندرية يحتفل مع مرضى كورونا برمضان

«انسوا الكورونا.. رمضان كريم».. هكذا تعاملت إدارة مستشفى العجمى النموذجية المخصصة كحجر صحي، الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية، مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لتتحول كافة أرجاء المستشفى إلى موقع مهيأ لاستقبال الشهر الكريم بعد أن تم تعليق زينة رمضان والفوانيس والصور المبهجة الخاصة بعادات استقبال المصريين لشهر رمضان بكل ركن داخل المستشفى، ولم تكتف الإدارة بذلك بل قام الفريق الطبي وأسرة التمريض والعاملين بتوزيع الفوانيس على المرضى للاحتفال بقدوم شهر رمضان.
هالة- زايد

الصحة: إعداد مستشفيات الصدر والحميات لتقديم خدمات لمصابي كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنه يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
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طقس-معتدل (2)

«شبورة ورياح وبرد».. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا. أما على الوجه البحري فيسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الغربية وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة. وبحسب التوقعات يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
طقس (3)

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، على القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا والوجه البحري معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية سيكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة، أما جنوب سيناء، يكون الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
اعصار-تسونامي (1)

مقتل 6 أشخاص بسبب أعاصير وعواصف في أمريكا

ضرب إعصار قوي ولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما وصفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية بأنه "حدث نادر للغاية"، وقتل الأسخاص الستة في 3 مقاطعات مختلفة، حسبما ذكرت خدمة الحماية المدنية بالولاية، مساء أمس الأحد، ولم ترد أي تفاصيل أخرى حتى الآن، كما أصدرت إدارة المحيطات المزيد من التحذيرات بشأن الإعصار للمقاطعات الأخرى، برسالة نصها: "هذا وضع يهدد الحياة. ابحث عن ملجأ الآن!".
طقس (3)

معتدل نهارا وبارد ليلا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، لطيف نهارًا بارد ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية. أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، توقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة، والطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
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