بسبب تطبيق القدرات.. غضب بين طلاب الثانوية العامة

وزير التعليم: الالتزام بعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها قرار دولة وليس وزارة.. الدولة حريصة على عدم إضاعة السنة على أبنائنا الطلاب رغم الظروف الراهنة

تحرير:أمينة محمود ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٨ م

سادت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بعد أن أُطلقَ هاشتاج جديد على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك بعنوان "#طبق_القدرات_للثانوية_يا_ريس"، وذلك للمطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة 2020، والاكتفاء بإلحاق الطلاب بالجامعات وفقًا لامتحانات قدرات لكل كلية، وذلك مراعاة لظروف أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخوف الطلاب من النزول إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 بالتزامن مع التحذير من التجمعات.

وما بين مؤيد ومعارض لقي الهاشتاج كثيرًا من ردود الفعل الطلاب وأولياء الأمور والذين عبر أغلبهم عن رفضهم لإطلاق مثل هذا الهشتاج الذي يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وكذلك يقضي على أحلام الطلاب المجتهدين الذين يذاكرون ليل نهار لتحقيق أحلامهم للالتحاق بكليات القمة والكليات التي يرغبون في الالتحاق بها. وسادت حالة

وما بين مؤيد ومعارض لقي الهاشتاج كثيرًا من ردود الفعل الطلاب وأولياء الأمور والذين عبر أغلبهم عن رفضهم لإطلاق مثل هذا الهشتاج الذي يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وكذلك يقضي على أحلام الطلاب المجتهدين الذين يذاكرون ليل نهار لتحقيق أحلامهم للالتحاق بكليات القمة والكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.

وسادت حالة من الاستياء بين عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الرافضين للهشتاج ولإجراء اختبارات القدرات بالجامعات، مؤكدين أن هذة الاختبارات سوف تفتح باب الوساطة والمحسوبية في إلحاق الطلاب بالكليات، فضلا عن إهدارها لمبدأ تكافؤ الفرص.



وقال الطلاب إنهم مع إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون تغيير، مطالبين وزارة التربية والتعليم مراعاة تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها على أعلى مستوى.. وأكد الطلاب أنهم سيرتدون الكمامات وسيصطحبون أدوات التطهير معهم، مطالبين الوزارة بالسماح لهم باصطحاب المطهرات معهم داخل اللجان.



قال الطالب مؤمن حجاج بالصف الثالث الثانوي في شعبة علمي علوم، إنهم مصرون على تأدية الامتحانات في موعدها مع مراعاة توفير كل الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وتوفير كمامات وجوانتيات للطلاب والمعلمين أو السماح للطلاب باصطحاب أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان.



وأضاف حجاج، أن الطلاب يرفضون المطالبات التي تنادي بإجراء اختبارات القدرات، ويطالبون بإجراء تنسيق القبول بالجامعات المعمول به في السنوات الماضية دون تغيير، قائلا: "مافيش طالب عاقل في ثانوية يكون عاوز يحدد مصيره بحاجة بتدخل فيها واسطة ورشاوي".



وتابع: "عايزين ننزل نمتحن في معادنا عادي والله بس الدولة تأمنا والحل بسيط جدا الدولة هتخصص ميزانية خاصة لامتحانات الثانوية العامة وهيحصل تعقيم للجان قبل و بعد كل امتحان علي مستوى الجمهوية.. واحنا هنلبس كمامات وجلافزات ومش هنختلط بصحابنا بعد الامتحان وربنا هيعديها إن شاء الله".



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة لا يمكن الإخلال بها.



وقال وزير التعليم، لهذا السبب لن تتمكن الوزارة من الاستجابة للمطالبات الخاصة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو استبدالها بطريقة تقييم أخرى أو استبعاد المواد التي تضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة.



ولفت شوقي، إلى أن قرار الالتزام بعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام في لجان الامتحانات مثل كل عام، هو قرار دولة وليس قرار وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو، مع حرص الدولة على حماية صحة جميع الطلاب.



وأضاف الوزير، أن الدولة حريصة على عدم إضاعة السنة على أبنائنا الطلاب رغم الظروف الراهنة، حتى لا تضيع منهم سنوات أخرى في المستقبل.. موضحا أن الوزارة لا يمكنها حتى أن تفكر في تأجيل امتحانات الثانوية العامة، لأن التأجيل أو الإلغاء سيضع الطلاب في مأزق مثل طلاب المدارس الدولية الذين تم إلغاء امتحان السات والاي جي لهم، وبالتالي "مش عايزين نضيع مستقبل 700 ألف طالب في ثانوية عامة".

وقال الوزير، إن موضوع امتحانات الثانوية العامة 2020، قتل بحثا من الخبراء والأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية ومجلس الوزراء والدولة بأكملها.. وتابع قائلا: "بما أن الدولة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان، فعلى الجميع أن يتأكد أن الدولة المصرية تعلم جيدا كيف ستؤمنها صحيا للطلاب والمراقبين والإداريين".. مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، وأضاف أنه يتوقع أنه في هذا التوقيت ستكون الدولة قد رفعت الحظر عن المواطنين.