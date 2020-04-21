«الأعلى للإعلام» يحذر من الفتن في ظل تفشي كورونا

تحرير:هالة صقر ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٣ م

صلاة

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، أن هناك لجان مختصة لمتابعة كافة ما ينشر أو يبث على الصحف ووسائل الإعلام المتضمنة لآراء تثير الفتن بين أبناء الأمة وخاصةً فيما يتعلق بإعادة فتح دور العبادة. وشدد المجلس على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى يكفلها القانون ضد أى مخالفة تتضمن تحريضاً أو إثارة للفتن بين الرأى العام فيما يخص الإجراءات الاحترازية التى تتخدها الدولة لمكافحة وباء كورونا. وطالب المجلس بضرورة الالتزام التام من جانب الصحف ووسائل الإعلام بدعم الإجراءات التى تتخذها الدولة فى هذا الشأن حمايةً لأرواح المواطنين.

وأشار المجلس إلى أن الجهات المختصة وهي الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف، قد أعلنت رأيها في تلك الموضوعات والتي جاءت جميعها متفقة مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قد أكد، أن واجب الوقت يفرض على المصريين جميعا الوقوف