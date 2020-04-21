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«كهربني جامد جدا».. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٣ م
فيفي عبده
فيفي عبده
قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريح لها: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي». وكشفت أنها تعرضت للصعق الكهربائي، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
ويستضيف رامز جلال في الحلقات مجموعة من الفنانين ونجوم الرياضة منهم: «ياسمين صبري، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أروى جودة، محيي إسماعيل، علي معلول، طارق حامد، أشرف بن شرقي، ومنة عرفة، وحسن شاكوش، وحمدي الميرغني». تخوض فيفي عبده تجربة تقديم برامج المقالب خلال "خلي بالك من فيفي"، وتدور فكرة البرنامج
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بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

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يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
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يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
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