«كهربني جامد جدا».. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٣ م

فيفي عبده

قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريح لها: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي». وكشفت أنها تعرضت للصعق الكهربائي، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.

ويستضيف رامز جلال في الحلقات مجموعة من الفنانين ونجوم الرياضة منهم: «ياسمين صبري، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أروى جودة، محيي إسماعيل، علي معلول، طارق حامد، أشرف بن شرقي، ومنة عرفة، وحسن شاكوش، وحمدي الميرغني». تخوض فيفي عبده تجربة تقديم برامج المقالب خلال "خلي بالك من فيفي"، وتدور فكرة البرنامج