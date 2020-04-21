«حاسب يا طيب».. مصطفى حجاج يُغني تتر مسلسل خيانة عهد

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م

مصطفى حجاج

طرحت شركة العدل جروب على صفحتها عبر «إنستجرام» أغنية «حاسب يا طيب» تتر مسلسل «خيانة عهد» بصوت المطرب مصطفى حجاج، من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي. والمسلسل من بطولة يسرا، إذ يشارك فيه كلا من: «حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا»، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة في رمضان.

وتعود يسرا للدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي بمسلسل "خيانة عهد" قبل أن يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة". View this post on Instagram أغنية #حاسب_يا_طيب | مصطفى حجاج من مسلسل “خيانة عهد" كلمات مدحت العدل ألحان عمرو مصطفى توزيع موسيقي نادر حمدي #خيانة_عهد #رمضان2020 #العدل_جروب @mostafahagagnj