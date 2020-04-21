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«خلال 24 ساعة».. 534 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

تحرير:خالد وربي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م
كورونا
كورونا
سجلت السلطات الإيطالية ارتفاعا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تراجع حصيلة الحالات النشطة لليوم الثاني على التوالي، إذ قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 534 حالة جديدة، وبلغ مستوى 24648. ويمثل هذا الرقم الأكبر من نوعه منذ الجمعة، ويشير إلى ارتفاع مستمر لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا، حيث كان هذا العدد في إحصائية الأحد 433 حالة والاثنين 454 حالة.ف
وذكر بوريلي، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالمرض ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2729 مقارنة مع 2256 أمس الإثنين، وبلغت 183957 حالة طبقا لموقع روسيا اليوم. وأشار إلى انخفاض في عدد الحالات التي تعتبر ناشطة في الوقت الراهن، لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع هذا المؤشر بـ528 إصابة من
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تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في كندا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 117 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد من 1611 إلى 1728 حالة. ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع في معدل الوفيات اليومي بالفيروس في كندا حيث بلغت الحصيلة السابقة 105 حالات، لافته أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1990 حالة ووصل إلى مستوى 37382 بعد أن كان عند نقطة 35392 أمس الإثنين.
كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 2 مليون ونصف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم اليوم الثلاثاء، حاجز 2 مليون و500 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 174 ألف و 727 حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 803 ألف و 575 حالة، وبلغ عدد الوفيات 43 ألف و 663 حالة، وفي إسبانيا ارتفع عدد الإصابات إلى 204 ألف و 178 حالة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألف و 282 حالة، وفي إيطاليا بلغ عدد المصابين 183 ألف و 957 حالة، وبلغ عدد الوفيات 24 ألف و 684 حالة.
كورونا والحجر الصحي (8)

بريطانيا تسجل 828 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية البريطانية 828 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين. وقالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن 24 من الوفيات الجديدة لم تكن تعاني من مشكلات صحية أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات في إنجلترا بلغ 15607 حالات. وتعد هذه من أعلى الزيادات اليومية خلال نحو أسبوعين وفقا للبيانات الرسمية. وأظهرت بيانات اليوم، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية.
كوريا - كورونا

دولة أوروبية تتجه نحو طرد العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم

صادق برلمان إستونيا على قانون جديد ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل اشتداد أزمة جائحة كورونا. ووافق البرلمان على القرار بعد تصويت 54 نائبا لصالحه في حين عارضه 40، كما يحتاج القانون إلى مصادقة رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد عليه في الأسبوعين القادمين قبل أن يصبح ساري المفعول، فيما لا يحق لها رفضه إلا إذا تعارض مع الدستور.
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كورونا والحجر الصحي (8)

الجزائر تسجل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت تعافي 75 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 783. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا الشعب لمزيد من الانضباط واليقظة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
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ألمانيا تسجل 2866 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شهدت ألمانيا لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا، وقد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2866 إصابة جديدة ما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى أكثر من 130 ألفا. وتحتل ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وسجلت حتى الآن 3800 حالة وفاة. وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم مليوني مصاب، أكثر من ربع هذا العدد تم تسجيله في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. كذلك سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد وفيات تجاوز الثلاثين ألفا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
كورونا والحجر الصحي (9)

551 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ551 حالة جديدة، وبلغت 19130. وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس في تقريرها اليومي عن تطورات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع خلال اليوم الأخير بأكثر من 5.1 ألف حالة، من 177633 إلى 182816 حالة. وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في إسبانيا 523 وفاة ناجمة عن العدوى. وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.
كورونا - إسرائيل

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في إسرائيل لـ12501 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 12501 حالة، إذ ذكرت الوزارة مساء أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بالمرض في إسرائيل، قد ارتفع إلى 130 حالة طبقا لموقع روسيا اليوم. ووصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من عقار«هيدروكسي كلوروكين»، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال يعقوب موران جلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية: «بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار».
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