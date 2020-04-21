«خلال 24 ساعة».. 534 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

تحرير:خالد وربي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٤ م

كورونا

سجلت السلطات الإيطالية ارتفاعا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تراجع حصيلة الحالات النشطة لليوم الثاني على التوالي، إذ قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 534 حالة جديدة، وبلغ مستوى 24648. ويمثل هذا الرقم الأكبر من نوعه منذ الجمعة، ويشير إلى ارتفاع مستمر لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا، حيث كان هذا العدد في إحصائية الأحد 433 حالة والاثنين 454 حالة.ف

وذكر بوريلي، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالمرض ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2729 مقارنة مع 2256 أمس الإثنين، وبلغت 183957 حالة طبقا لموقع روسيا اليوم. وأشار إلى انخفاض في عدد الحالات التي تعتبر ناشطة في الوقت الراهن، لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع هذا المؤشر بـ528 إصابة من