بـ«الفوانيس والزينة».. عزل الإسكندرية يحتفل مع مرضى كورونا برمضان

تحرير:محمد مجلي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م

«انسوا الكورونا.. رمضان كريم».. هكذا تعاملت إدارة مستشفى العجمى النموذجية المخصصة كحجر صحي، الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية، مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لتتحول كافة أرجاء المستشفى إلى موقع مهيأ لاستقبال الشهر الكريم بعد أن تم تعليق زينة رمضان والفوانيس والصور المبهجة الخاصة بعادات استقبال المصريين لشهر رمضان بكل ركن داخل المستشفى، ولم تكتف الإدارة بذلك بل قام الفريق الطبي وأسرة التمريض والعاملين بتوزيع الفوانيس على المرضى للاحتفال بقدوم شهر رمضان.

وقام أعضاء الفريق الطبي بتوزيع الفوانيس على الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، والاحتفال معهم والتقاط الصور التذكارية احتفالا بالشهر الكريم، كما تم الاحتفال بأصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا وتدعى «إيلين»، التي لم يبلغ عمرها عدة شهور والتقاط الصور معها ومحاولة إسعادها.كما تم تعليق الزينة في غرف المرضى