تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في كندا

تحرير:خالد وربي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ م

كورونا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 117 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد من 1611 إلى 1728 حالة. ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع في معدل الوفيات اليومي بالفيروس في كندا حيث بلغت الحصيلة السابقة 105 حالات، لافته أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1990 حالة ووصل إلى مستوى 37382 بعد أن كان عند نقطة 35392 أمس الإثنين.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السبت الماضي، تمديد غلق الحدود بين كندا والولايات المتحدة شهرا إضافيا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة أن يتم أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بشكل تدريجي. وبحسب