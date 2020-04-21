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تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في كندا

تحرير:خالد وربي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 117 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد من 1611 إلى 1728 حالة. ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع في معدل الوفيات اليومي بالفيروس في كندا حيث بلغت الحصيلة السابقة 105 حالات، لافته أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1990 حالة ووصل إلى مستوى 37382 بعد أن كان عند نقطة 35392 أمس الإثنين.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، السبت الماضي، تمديد غلق الحدود بين كندا والولايات المتحدة شهرا إضافيا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة أن يتم أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بشكل تدريجي. وبحسب
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كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 534 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت السلطات الإيطالية ارتفاعا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تراجع حصيلة الحالات النشطة لليوم الثاني على التوالي، إذ قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 534 حالة جديدة، وبلغ مستوى 24648. ويمثل هذا الرقم الأكبر من نوعه منذ الجمعة، ويشير إلى ارتفاع مستمر لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا، حيث كان هذا العدد في إحصائية الأحد 433 حالة والاثنين 454 حالة.ف
كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 2 مليون ونصف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم اليوم الثلاثاء، حاجز 2 مليون و500 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 174 ألف و 727 حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 803 ألف و 575 حالة، وبلغ عدد الوفيات 43 ألف و 663 حالة، وفي إسبانيا ارتفع عدد الإصابات إلى 204 ألف و 178 حالة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألف و 282 حالة، وفي إيطاليا بلغ عدد المصابين 183 ألف و 957 حالة، وبلغ عدد الوفيات 24 ألف و 684 حالة.
كورونا والحجر الصحي (8)

بريطانيا تسجل 828 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية البريطانية 828 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين. وقالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن 24 من الوفيات الجديدة لم تكن تعاني من مشكلات صحية أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات في إنجلترا بلغ 15607 حالات. وتعد هذه من أعلى الزيادات اليومية خلال نحو أسبوعين وفقا للبيانات الرسمية. وأظهرت بيانات اليوم، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية.
كوريا - كورونا

دولة أوروبية تتجه نحو طرد العمال الأجانب بعد انتهاء عقودهم

صادق برلمان إستونيا على قانون جديد ينص على طرد العمال الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من الذين يفقدون وظائفهم في ظل اشتداد أزمة جائحة كورونا. ووافق البرلمان على القرار بعد تصويت 54 نائبا لصالحه في حين عارضه 40، كما يحتاج القانون إلى مصادقة رئيسة البلاد كيرستي كاليولايد عليه في الأسبوعين القادمين قبل أن يصبح ساري المفعول، فيما لا يحق لها رفضه إلا إذا تعارض مع الدستور.
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كورونا والحجر الصحي (8)

بريطانيا تسجل 828 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية البريطانية 828 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين. وقالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن 24 من الوفيات الجديدة لم تكن تعاني من مشكلات صحية أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات في إنجلترا بلغ 15607 حالات. وتعد هذه من أعلى الزيادات اليومية خلال نحو أسبوعين وفقا للبيانات الرسمية. وأظهرت بيانات اليوم، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية.
طائرة- مصر -للطيران (1)

إقلاع طائرة لإعادة أكثر من 200 مصريا عالقين في كندا

? أقلعت اليوم الجمعة، من مطار تورونتو، طائرة لإعادة مواطنين مصريين عالقين في كندا، تابعة لشركة مصر الطيران، في طريقها إلى أرض الوطن وعلى متنها أكثر من 200 مواطنًا مصريا. وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أعرب عن سعادته بنجاح الجهود، موجهًا الشكر لجميع المواطنين لتفهمهم للتحديات التي واكبت محاولات إعادتهم إلى مصر على مدار الأسابيع الماضية، وتعاونهم الكامل مع السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال منذ بداية الأزمة لتسجيل أسمائهم وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية.
كورونا والحجر الصحي (8)

فرنسا تسجل أكثر من 15 ألف وفاة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا نحو 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة. وبهذا، فإن معدل الوفيات اليومي في فرنسا، عاد للارتفاع قليلا، بعدما ظل مستقرا لأيام، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. لكن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال 24 ساعة، ليتراجع الإجمالي بذلك لليوم السادس على التوالي.
علاج-كورونا

تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يجعل إجمالي عدد الإصابات 27419، إذ قال المعهد الوطني الهولندي للصحة والبيئة في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2945، مضيفا، أن عدد الذين يخضعون حاليا للعلاج بالمراكز الطبية بلغ 8939 مصابا بعد إدخال 210 إصابات للمستشفيات.
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