رياضة

الصحة العالمية توجه ضربة للكرة الأوروبية

تحرير:علي الزيني ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ م
ويفا
ويفا
عقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اجتماعًا إلكترونيًامع مسؤولي عدد من الأندية الأوروبية يوم الخميس الماضي، بحضور مندوبين من منظمة الصحة العالمية، لمناقشة مستقبل كرة القدم بالقارة، في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، على مستوى العالم. وذكرت مجلة فيجا البرازيلية، في تقرير صادر مساء اليوم، الثلاثاء، أن اثنين من أكبر علماء الأوبئة منظمة الصحة العالمية تواجدا بالاجتماع، حيث طالبا بضرورة تجميد النشاط الكروي في أوروبا حتى نهاية عام 2021، في محاولة لإيقاف تفشي فيروس كورونا.
وأشارت المجلة، إلى أنها تواصلت مع عدد من الأفراد الذين تواجدوا في الاجتماع، وجميعهم أكدوا أن منظمة الصحة العالمية كانت جادة في توصيتها، مما أدى إلى استمرار المناقشة لمدة ساعتين ونصف الساعة بدلًا من ساعة واحدًا كما كان مقررًا له في البداية. وقال أحد الحاضرين للاجتماع -الذي لم تعلن المجلة عن اسمه: "المنظمة
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3 قرارات من مجلس الأهلي بشأن أزمة فيروس كورونا

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس» وناقش المجلس في اجتماع اليوم الاقتراحات التي طلبها الخطيب، قبل فترة من السادة أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام.
رينيه فايلر

نجم الزمالك يقارن بين فايلر وكارتيرون

قارن محمد أبو العلا لاعب فريق الكرة بالزمالك الأسبق، بين رينيه فايلر مدرب فريق الكرة بالأهلي ونظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، وقال محمد أبو العلا في تصريحات إذاعية عبر آثير أون سبورت إف إم: "نجاح فايلر كان في إدارته للمجموعة والسيطرة عليها وتجهيز جميع اللاعبين وعدم الشعور بفارق حال غياب أي من النجوم كما حدث أثناء إصابة رمضان صبحي أو حسين الشحات". وتابع: "فايلر تواجد في نادٍ مستقر وفائز ببطولة الدوري الموسم الماضي، وجعل جميع اللاعبين متساويين في الجاهزية، كما أنه حقق رقما مميزا في الدوري بالفوز في 16 مباراة متتالية".
الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

اللجنة التنفيذية تحسم مصير الدوريات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقده اجتماعا مع أعضائه الـ55 عبر الفيديو لمناقشة طريقة إنهاء الموسم الجاري سواء للأندية أو المنتخبات. وقال يويفا في بيان رسمي: "تم تقديم عدد كبير من الخيارات لتغطية مباريات المنتخبات والأندية في كل المنافسات". وواصل: "يويفا كذلك كرر التزامه بتقديمه الدعم المادي لأعضائه وفقا لما خُطط له". واسترسل: "كان هناك اقتراحا قويا للغاية لإنهاء الدوريات الكبرى والكؤوس، لكن هناك حالات خاصة كثيرة طرأت وتم الاستماع إليها".
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الاتحاد-الأوروبي-لكرة-القدم-يويفا (2)

اللجنة التنفيذية تحسم مصير الدوريات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقده اجتماعا مع أعضائه الـ55 عبر الفيديو لمناقشة طريقة إنهاء الموسم الجاري سواء للأندية أو المنتخبات. وقال يويفا في بيان رسمي: "تم تقديم عدد كبير من الخيارات لتغطية مباريات المنتخبات والأندية في كل المنافسات". وواصل: "يويفا كذلك كرر التزامه بتقديمه الدعم المادي لأعضائه وفقا لما خُطط له". واسترسل: "كان هناك اقتراحا قويا للغاية لإنهاء الدوريات الكبرى والكؤوس، لكن هناك حالات خاصة كثيرة طرأت وتم الاستماع إليها".
قرعة دوري الأبطال (2)

تعرف على موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة سكاي إيطاليا، عن المواعيد التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل استئناف المسابقات القارية، حيث ذكرت أن عودة دوري أبطال أوروبا ستكون في 7 أغسطس المقبل، بمباراتي يوفنتوس وليون، ومانشستر سيتي وريال مدريد، في إياب دور الـ16، وأن مباريات هذا الدور، ستنتهي في اليوم التالي بمباراتي بايرن ميونيخ وتشيلسي، وبرشلونة ونابولي، مضيفة أن ربع نهائي دوري الأبطال سيُلعب بين 11 و15 أغسطس، ثم يقام نصف النهائي بين 18 و22 أغسطس، وأخيرا تًلعب المباراة النهائية يوم 29 أغسطس في إسطنبول.
ميلان - نابولي

أكثر من سيناريو.. هل تستأنف الكرة الإيطالية نشاطها؟

كشفت تقارير أوروبية، عن أنه هناك سيناريوهان أمام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستكمال منافسات البطولة المحلية وسط احتمالات كبيرة بالعودة إلى التدريبات في الرابع من مايو المقبل. وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الانشطة والمجالات في مختلف أنحاء العالم ومن بينها إيطاليا التي شهدت ارتفاع في حالات الوفاة والإصابة بالوباء. وكان مسئولو الكرة الايطالية، قد أعلنوا في وقت سابق تمديد فترة التوقف حتى الثالث من مايو. وجاء في تقرير لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أنه من المحتمل أن يتم السماح للاعبين بالتدريب اعتبارًا من 4 مايو.
ليفربول - أتليتكو مدريد

الاتحاد الأوروبي يعاقب ليفربول ومانشستر سيتي

أكدت صحيفة ليفربول "إيكو"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أصدر عقوباته ضد بعض أندية أوروبا على خلفية المباريات الأخيرة، لبطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي. وقالت الصحيفة، أنه تم تغريم ليفربول من قبل يويفا بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بقمية مالية قدرها 3،250 يورو (2838 جنيه إسترليني) بسبب إشعال الألعاب النارية، في ملعب آنفيلد خلال المباراة التي أقيمت في الحادي عشر من الشهر الجاري.
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