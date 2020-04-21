«بسبب الفسيخ والرنجة».. تسمم 15 شخصا في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م

استقبل مركز السموم التابع لكلية الطب، بالمستشفى «الأميري» في جامعة الإسكندرية، 15 شخصا مصابين بتسمم نتيجة تناول وجبات فسيخ ورنجة فاسدة أثناء الاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث استقبل المركز أمس 4 حالات، فيما استقبل صباح اليوم الثلاثاء، نحو 11 حالة وتم وضعهم تحت الملاحظة وتقديم العلاج المناسب، بالإضافة إلى بحث حالتهم إذا ما كانوا يستحقون تناول المصل المضاد للسموم من عدمه أو الاكتفاء بالعلاج العادي وخروجهم تباعا فور تماثلهم للشفاء بعد وضعهم تحت الملاحظة خلال 24 ساعة لكل حالة على حدى.

وقالت الدكتورة مها غينم، مدير مركز السموم، بكلية الطب، إن مركز السموم استقبل نحو 15 حالة من المصابين بتسمم نتيجة تناول وجبات فسيخ ورنجة وفاسدة.وأضافت مدير المركز، في تصريحات خاصة، لـ«التحرير»، أن الحالات التي استقبلها المركز حضرت بعد شعورهم بأعراض تسمم ومغص شديد وقيء مستمر وتنميل وخضعوا لاتخاذ كافة