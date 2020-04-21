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«بسبب الفسيخ والرنجة».. تسمم 15 شخصا في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م
الفسيخ_ارشيفية
الفسيخ_ارشيفية
استقبل مركز السموم التابع لكلية الطب، بالمستشفى «الأميري» في جامعة الإسكندرية، 15 شخصا مصابين بتسمم نتيجة تناول وجبات فسيخ ورنجة فاسدة أثناء الاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث استقبل المركز أمس 4 حالات، فيما استقبل صباح اليوم الثلاثاء، نحو 11 حالة وتم وضعهم تحت الملاحظة وتقديم العلاج المناسب، بالإضافة إلى بحث حالتهم إذا ما كانوا يستحقون تناول المصل المضاد للسموم من عدمه أو الاكتفاء بالعلاج العادي وخروجهم تباعا فور تماثلهم للشفاء بعد وضعهم تحت الملاحظة خلال 24 ساعة لكل حالة على حدى.
وقالت الدكتورة مها غينم، مدير مركز السموم، بكلية الطب، إن مركز السموم استقبل نحو 15 حالة من المصابين بتسمم نتيجة تناول وجبات فسيخ ورنجة وفاسدة.وأضافت مدير المركز، في تصريحات خاصة، لـ«التحرير»، أن الحالات التي استقبلها المركز حضرت بعد شعورهم بأعراض تسمم ومغص شديد وقيء مستمر وتنميل وخضعوا لاتخاذ كافة
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

وزير الأوقاف: رفع أذان النوازل في المساجد خلال رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، مؤكدة في بيان لها، على استمرار غلق الزوايا غلقا تاما، مشددة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير، حتى يرفع الله البلاء عن مصر. كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أعلن عن إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة.
كورونا

بـ«الفوانيس والزينة».. عزل الإسكندرية يحتفل مع مرضى كورونا برمضان

«انسوا الكورونا.. رمضان كريم».. هكذا تعاملت إدارة مستشفى العجمى النموذجية المخصصة كحجر صحي، الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية، مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، لتتحول كافة أرجاء المستشفى إلى موقع مهيأ لاستقبال الشهر الكريم بعد أن تم تعليق زينة رمضان والفوانيس والصور المبهجة الخاصة بعادات استقبال المصريين لشهر رمضان بكل ركن داخل المستشفى، ولم تكتف الإدارة بذلك بل قام الفريق الطبي وأسرة التمريض والعاملين بتوزيع الفوانيس على المرضى للاحتفال بقدوم شهر رمضان.
هالة- زايد

الصحة: إعداد مستشفيات الصدر والحميات لتقديم خدمات لمصابي كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنه يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 157 حالة جديدة بكورونا.. و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.
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الصحة تحذر: تناول الفسيخ يضعف المناعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، أنه تم المرور الميداني على 3390 منشأة غذائية، وسحب 5845 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدامي، حيث تم إغلاق 318 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، لافتًا إلى أنه تم تحرير 2297 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها. وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم ضبط وإعدام 53 طنًا من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كورونا والحجر الصحي (11)

شفاء 15 مصابا بكورونا ومغادرتهم الحجر الصحي بأبو قير

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 15 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
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الصحة العالمية تُحذر من «الفسيخ»: يؤدي إلى مضاعفات

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، المواطنين المصريين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا في بيان له اليوم الجمعة، أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر. وتدفع احتفالات شم النسيم في مصر، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبا لحالات تسمم نتيجة تناول مأكولات «الفسيخ والرنجة»، وفقا لروسيا اليوم.
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شواطئ وحدائق وفنادق.. حظر كامل في شم النسيم بالإسكندرية

رفعت محافظة الإسكندرية شعار "الحظر الكامل فى عيد شم النسيم" وذلك على جميع الشواطئ والحدائق والمتنزهات والقرى السياحية والفنادق وغيرها من الأماكن التى يقصدها المواطنين خلال فترة الإجازة المقبلة واحتفالات عيد القيامة المجيد واحتفالات أعياد شم النسيم. وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فى المحافظة، أنه لن يسمح بأي تجمعات أو مظاهر للاحتفال بشم النسيم وذلك تماشياً مع اجراءات الدولة الاحترازية والاجراءات الاستباقية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
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