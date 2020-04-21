شيكو وهشام ماجد في قسم الشرطة بسبب «اللعبة»

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ م

عرضت قناة mbc مصر الحلقة الأولى من مسلسل «اللعبة»، إذ بدأت أحداثه في 1989 عندما تعرف «مازو» هشام ماجد على «وسيم» شيكو في المدرسة، لتبدأ اللعبة ويحاول كلا منهم عمل مقلب في الآخر، وتستمر اللعبة والمقالب حتى بعد أن كبرا في السن، وبسبب مقلب بينها يتم حرق كشك أسفل المنزل، ويذهبان لقسم الشرطة ويفرض الضابط عليهم أن يتوقفوا عن اللعب، وكتابة تعهد على أنفسهم بعدم تكرار اللعب مقابل خروج من القسم. المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

ويشارك في بطولة مسلسل اللعبة كلا من: مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، ميرنا جميل، محمد أوتاكا. مسلسل "اللعبة" تم عرضه على منصة شاهد بلس، في شهر يناير الماضي، وحقق نجاح كبيرا ما دفع قناة mbc مصر لعرضه حصريا على شاشتها ضمن خريطة مسلسلاتها في رمضان. كانت آخر أعمال