جريمة

ضبط سائق صدم سيارة ثم ضابط مرور حاول إيقافه

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ م
أرشيفية
أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى هوية السائق المتهور، الذي أثار ضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة استئاء عارمة جراء رعونته، وضبطت قوات الأمن السائق الذي تبين في الفيديو المتداول له أنه صدم سيارة آخرى وحاول الهرب، فاستوقفه ضابط مرور للتحفظ عليه وعلى السيارة وتحرير محضر بواقعة التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن السائق صدم الضابط ليزيحه من طريقه وفر هاربًا، حتى تم القبض عليه، واعترف بصحة محتوى الفيديو المتداول، وأنه صدم السيارة.
السائق أكد أنه كان متوترًا ولم يكن يدري ماذا يفعل، ولم يكن يقصد إيذاء الضابط، وإنما حاول الفرار بدافع الخوف من المسئولية. ضابط المرور المصاب حرر محضر إثبات حالة بالواقعة، أفاد أنه خلال متابعة عمله بتنظيم حركة المرور، رصد تصادم سيارة أخرى، ومحاولة المتسبب في الحادث الهرب، فحاول استيقافه، لكنه أصر على
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الاعدام (1)

«الزعل بيموت».. رسالة أب انتحر نجله الشاب بالمنوفية

يعاني نجله البالغ من العمر 19 سنة حالة نفسية سيئة، جعلتهم يفكرون جديًا في اصطحابه إلى طبيب نفسي، لتقديم يد العون بالمساعدة والعلاج للصبي، لكنهم تأخروا، إذ دخل الشاب إلى حجرة نجله للإطمئنان عليه، فوجده جثة هامدة، معلقًا من عنقه في مشنقة معقودة بمروحة السقف، وصرخ الأب في فزع يطلب النجدة وهو يرفع جثمان نجله إلى أعلى أملًا في أن يتخلل الهواء عنقه إلى صدره ليتنفس، لكن الأهالي الذين ساعدوه في قطع حبل المشنقة لإنزال صاحبها، غطوا وجهه بالملاءات وقدموا العزاء لوالده.
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إصابة 28 شخصًا في حادث تصادم سيارة ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا، إذ أصيب 28 شخصا، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى جامبو. البداية كانت بتلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي. على الفور انتقلت 15 سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
اغلاق-كوبري-15-مايو

العمل 24 ساعة.. غلق كوبري الجيزة جزئيا لمدة 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مساء الثلاثاء، عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام؛ لاستكمال أعمال الصيانة، ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وتبدأ الأعمال في الثامنة مساء اليوم وحتى الخميس المقبل أعلى جسم الكوبري؛ لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن، وسيكون العمل على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال في الوقت الذي وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التحقيق مع فتاة «التيك توك» بتهمة التحريض على الفجور

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار كمال الشناوي، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطالبة حنين حسام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور تنفيذا لقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدت النياية العامة في بيان لها أنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الطالبة الجامعية صباح اليوم، بعد بلاغ يتهمها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.
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ادمان-الكحول

سقوط 3 متهمين بالإعلان على الكحول بـ«فيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص بالجيزة والإسكندرية لقيامهم بعرض عبوات "كحول" مجهولة المصدر للمواطنين، إذ تبين استغلالهم الأزمة الحالة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وحاجة الناس للمستلزمات الطبية الوقائية وبالأخص الحكول الإيثيلي، لممارسة الغش والتدليس لتحقيق الكسب غير المشروع، عن طريق استغلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الترويج لحكول مجهول المصدر، تبين أنها مجرد سوائل شفافة اللون وغير مسجلة بوزارة الصحة، يطرحونها للبيع للمواطنين فى ظل الأزمة بأسعار مرتفعة.
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لص سيارات يضرب سيدة: "لقيتها لوحدها فتجرأت عليها"

"سيدة عائدة إلى مسكنها مجهدة لسبب ما، فور نزولها من سيارتها لاحظت أنها ست ولوحدها، وخطر على بالي سرقة سيارتها، وفعل ذلك عنوة، إذ هاجمتها وضربتها مع يقيني بعدم قدرتها على التصدي لي، وبعثرت متعلقاتها، وبينما هي منشغلة بإصاباتها سرقت مفتاح السيارة وهربت، وبعدما دخلت إلى مسكنها وهي مذعورة سرقت السيارة" تلك كانت اعترافات متهم بالتعدي على سيدة بالضرب أمام مسكنها بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وسرقة سيارتها، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

مصرع شخص وإصابة 15 في حادث تصادم بالأقصر

اصطدامت سيارة ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي أمام مدينة البياضية جنوب الأقصر، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين. اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الأقصر، يفيد باصطدام سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، أسفل كوبري بالطريق الزراعي الشرقي بمنطقة البياضية، ووقوع متوفي ومصابين.
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