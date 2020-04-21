ضبط سائق صدم سيارة ثم ضابط مرور حاول إيقافه

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ م

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى هوية السائق المتهور، الذي أثار ضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة استئاء عارمة جراء رعونته، وضبطت قوات الأمن السائق الذي تبين في الفيديو المتداول له أنه صدم سيارة آخرى وحاول الهرب، فاستوقفه ضابط مرور للتحفظ عليه وعلى السيارة وتحرير محضر بواقعة التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن السائق صدم الضابط ليزيحه من طريقه وفر هاربًا، حتى تم القبض عليه، واعترف بصحة محتوى الفيديو المتداول، وأنه صدم السيارة.

السائق أكد أنه كان متوترًا ولم يكن يدري ماذا يفعل، ولم يكن يقصد إيذاء الضابط، وإنما حاول الفرار بدافع الخوف من المسئولية. ضابط المرور المصاب حرر محضر إثبات حالة بالواقعة، أفاد أنه خلال متابعة عمله بتنظيم حركة المرور، رصد تصادم سيارة أخرى، ومحاولة المتسبب في الحادث الهرب، فحاول استيقافه، لكنه أصر على