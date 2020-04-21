وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 44 ألف حالة

تحرير:خالد وربي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ م

كورونا

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الـ800 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 811478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 44752 وفاة، ما يمثل 5.5% من العدد الإجمالي للحالات، و82620 شفاء، أي 10.2%. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس ومن حيث الوفيات الناجمة عن الجائحة. وتأتي من نصيب الولايات المتحدة نسبة 31.9% من المصابين المسجلين في العالم، و25.3% من المتوفين جراء عدوى "COVID-19".

ويتعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات لإذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويعتبر أن الجائحة تجاوزت ذروتها في بلاده، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة