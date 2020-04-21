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وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 44 ألف حالة

تحرير:خالد وربي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ م
كورونا
كورونا
تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الـ800 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 811478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 44752 وفاة، ما يمثل 5.5% من العدد الإجمالي للحالات، و82620 شفاء، أي 10.2%. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس ومن حيث الوفيات الناجمة عن الجائحة. وتأتي من نصيب الولايات المتحدة نسبة 31.9% من المصابين المسجلين في العالم، و25.3% من المتوفين جراء عدوى "COVID-19".
ويتعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات لإذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن ترامب يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويعتبر أن الجائحة تجاوزت ذروتها في بلاده، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة
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كورونا والحجر الصحي (10)

379 وفاة بكورونا في ولاية «نيوجيرسي» الأمريكية

أعلن حاكم نيوجيرسي الأمريكية، فيل ميرفي، عن تسجيل 379 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولايات خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع حاد وقياسي لهذه الحصيلة على أساس يومي، لافتا في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بارتفاع حصيلة الإصابات في الولاية بواقع 379 حالة بعد أن كان المعدل اليومي يبلغ في إحصائية أمس الإثنين 177، مشددا على أن الرقم الجديد يمثل أعلى زيادة لعدد المتوفين بالمرض في نيوجيرسي منذ بدء التفشي، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.
كورونا والحجر الصحي (13)

أمريكا تجهز مساهمة كبيرة لمساعدة اليمن لمواجهة كورونا

قال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة تجهز ”مساهمة كبيرة“ لمساعدة اليمن في التصدي لفيروس كورونا المستجد لكنها قد تضطر إلى إيجاد بدائل لمنظمة الصحة العالمية لإنفاقها. جاء ذلك بعد أيام من هجوم الرئيس دونالد ترامب على المنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع الوباء. وعلى الرغم من أنه لم تظهر حتى الآن سوى حالة إصابة واحدة فقط بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في اليمن فإن منظمات الإغاثة تخشى أن يكون ذلك نذيرا بانتشار كارثي للوباء وسط نظام صحي محطم في بلد يعاني انتشار الجوع والمرض بعد خمس سنوات من الحرب.
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

الأمم المتحدة: 75% من الأمراض التي تصيب البشر تأتي من الحيوانات

أفادت الأمم المتحدة للبيئة، أن 75% من الأمراض الجديدة التى تصيب البشر كل 4 أشهر تأتى من الحيوانات، وأشار آخر تقرير للمنظمة، أنه من العوامل التى يمكن أن تزيد احتمال انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا) من الحيوانات إلى البشر تغير المناخ والتغيرات التى من صنع الإنسان على الطبيعة، والجرائم التى تعطل التنوع البيولوجى مثل إزالة الغابات، وتغير استخدام الأراضى، وتكثيف الإنتاج الزراعى والحيوانى، والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
اليوم-العالمي-للقضاء-على-الفقر

الأمم المتحدة: الجوع في العالم قد يتضاعف بسبب تفشي كورونا

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا بسبب التداعيات الاقتصادية لمرض كوفيد-19.
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دونالد ترامب

ترامب: استراتيجيتنا لمحاربة كورونا أنقذت مئات الآلاف من الأشخاص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن استراتيجية بلاده لمحاربة كورونا سمحت بإنقاذ مئات الآلاف من الأشخاص، مضيفا أن إغلاقا طويل الأمد سيلحق أضرارا ضخمة بالصحة العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
دونالد ترامب

وفيات كورونا اليومية في أمريكا تتجاوز 2600 حالة وفاة

أعلنت جامعة "هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن تسجيل الولايات المتحدة 2600 وفاة في 24 ساعة فقط، وهو أكبر معدل يومي للوفيات سجله العالم حتى الآن، وتكرر سيناريو إسبانيا مع الولايات المتحدة، فقد سجلت إسبانيا، أمس الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات في تاريخ البلاد (1220 إصابة جديدة)، بعد يوم واحد من قرارات تخفيف إجراءات العزل، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 88 ألفا و201 حالة، وسط تحذيرات من الصحة العالمية بأن العالم لم يصل بعد إلى ذروة تفشي فيروس كورونا.
ترامب (2)

بعد خسائر كورونا.. الإمبراطورية الأمريكية تدخل دائرة الخطر

حالة من التخبط يعيشها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ظل أزمة كورونا الكارثية التى تجتاح العالم بسرعة رهيبة، مخلفة عددا كبيرا من الإصابات والوفيات، إذ لا يزال الرجل الأول فى البيت الأبيض يكابر بين الحين والآخر، مقللا من حجم تلك الكارثة، بل كثيرا لا يعترف بها من الأساس، رغم تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات فى العالم بعد أن أظهرت الإحصائيات الأخيرة وفاة أكثر من 20 ألف شخص، محققة أعلى معدل وفاة يومى بتجاوزها 2000 حالة.
«تسميم-ترامب».. كيف -ُنقذ-رئيس أمريكا-من-الموت؟

ترامب يشيد بشيكات تحمل اسمه لمساعدة متضرري «كورونا»

من المقرر أن يتم توزيع شيكات على دافعي الضرائب الأمريكيين ضمن برنامج تحفيزي يهدف إلى مساعدة العمال المتضررين نتيجة أزمة فيروسكورونا، وستحمل تلك الشيكات اسم الرئيس دونالد ترامب، في قرار غير مسبوق، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خارج البيت الأبيض: "أنا واثق من أن الناس سيكونون سعداء للغاية للحصول على شيك كبير وضخم وجميل عليه اسمي"، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيف تمت طباعة اسمه على الشيكات ، قائلا: "لا أعرف الكثير عن ذلك". يذكر أن هذه الشيكات تدفع لمرة واحدة وهي بمبلغ يصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل.
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