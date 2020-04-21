«الزعل بيموت».. رسالة أب انتحر نجله الشاب بالمنوفية

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ م

أرشيفية

يعاني نجله البالغ من العمر 19 سنة حالة نفسية سيئة، جعلتهم يفكرون جديًا في اصطحابه إلى طبيب نفسي، لتقديم يد العون بالمساعدة والعلاج للصبي، لكنهم تأخروا، إذ دخل الشاب إلى حجرة نجله للإطمئنان عليه، فوجده جثة هامدة، معلقًا من عنقه في مشنقة معقودة بمروحة السقف، وصرخ الأب في فزع يطلب النجدة وهو يرفع جثمان نجله إلى أعلى أملًا في أن يتخلل الهواء عنقه إلى صدره ليتنفس، لكن الأهالي الذين ساعدوه في قطع حبل المشنقة لإنزال صاحبها، غطوا وجهه بالملاءات وقدموا العزاء لوالده.

أفاد والد المجني عليه في محضر الشرطة، أنه وأسرته يقيمون بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأنه لم يكن يتخيل أن حالة نجله ستوصله إلى الموت بقوله: "متخيلتش شوية زعل يقضوا على حياته"، الأب نفى وجود شبهة جنائية، وأبدى يقينه بانتحار نجله، معقبًا: "يستحيل حد يمد أيده على ابني بسوء وهو في قلب بيتنا، ومحدش غريب