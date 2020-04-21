جريمة

«الزعل بيموت».. رسالة أب انتحر نجله الشاب بالمنوفية

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٩ م
أرشيفية
أرشيفية
يعاني نجله البالغ من العمر 19 سنة حالة نفسية سيئة، جعلتهم يفكرون جديًا في اصطحابه إلى طبيب نفسي، لتقديم يد العون بالمساعدة والعلاج للصبي، لكنهم تأخروا، إذ دخل الشاب إلى حجرة نجله للإطمئنان عليه، فوجده جثة هامدة، معلقًا من عنقه في مشنقة معقودة بمروحة السقف، وصرخ الأب في فزع يطلب النجدة وهو يرفع جثمان نجله إلى أعلى أملًا في أن يتخلل الهواء عنقه إلى صدره ليتنفس، لكن الأهالي الذين ساعدوه في قطع حبل المشنقة لإنزال صاحبها، غطوا وجهه بالملاءات وقدموا العزاء لوالده.
أفاد والد المجني عليه في محضر الشرطة، أنه وأسرته يقيمون بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأنه لم يكن يتخيل أن حالة نجله ستوصله إلى الموت بقوله: "متخيلتش شوية زعل يقضوا على حياته"، الأب نفى وجود شبهة جنائية، وأبدى يقينه بانتحار نجله، معقبًا: "يستحيل حد يمد أيده على ابني بسوء وهو في قلب بيتنا، ومحدش غريب
اقرأ المزيد
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (2)

إصابة 28 شخصًا في حادث تصادم سيارة ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا، إذ أصيب 28 شخصا، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى جامبو. البداية كانت بتلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي. على الفور انتقلت 15 سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
حادث تصادم - أرشيفية

ضبط سائق صدم سيارة ثم ضابط مرور حاول إيقافه

تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى هوية السائق المتهور، الذي أثار ضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة استئاء عارمة جراء رعونته، وضبطت قوات الأمن السائق الذي تبين في الفيديو المتداول له أنه صدم سيارة آخرى وحاول الهرب، فاستوقفه ضابط مرور للتحفظ عليه وعلى السيارة وتحرير محضر بواقعة التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن السائق صدم الضابط ليزيحه من طريقه وفر هاربًا، حتى تم القبض عليه، واعترف بصحة محتوى الفيديو المتداول، وأنه صدم السيارة.
اغلاق-كوبري-15-مايو

العمل 24 ساعة.. غلق كوبري الجيزة جزئيا لمدة 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مساء الثلاثاء، عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام؛ لاستكمال أعمال الصيانة، ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وتبدأ الأعمال في الثامنة مساء اليوم وحتى الخميس المقبل أعلى جسم الكوبري؛ لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن، وسيكون العمل على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال في الوقت الذي وجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

التحقيق مع فتاة «التيك توك» بتهمة التحريض على الفجور

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار كمال الشناوي، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الطالبة حنين حسام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور تنفيذا لقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدت النياية العامة في بيان لها أنها ستعلن ما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها وذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على الطالبة الجامعية صباح اليوم، بعد بلاغ يتهمها ببث فيديو تحرض فيه على الفسق والفجور.
اقرأ المزيد من الأخبار
كحول (1)

«عايز اكسب».. حلم الثراء المشبوه تبدد بكلبش المباحث

لا تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن التأكد من التزام أصحاب المقاهي والمحلات التجاري بالغلق، والمواطنين بحظر التجوال بدءًا من الثامنة مساء تنفيذا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بل تمتد لمكافحة الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتجميع السلع والمستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وتخزينها ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الرسمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.
الكمامات (5)

مخالفات بالجملة داخل مصنع كمامات مجهولة المصدر بمنوف

تنسيق كامل بين أجهزة وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين اتساقا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع لتصنيع الكمامات الطبية بدائرة مركز شرطة منوف.
تعدى-على-الأراضي-الزراعية (2)

الأمن يترجم توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات

سريعا، ترجمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وواصلت أجهزة الوزارة بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.
المستلزمات الطبية (5)

4 دقائق مصورة ترصد جهود الشرطة لضبط محتكري السلع

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتصدي لمحتكري السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]