466 إصابة بكورونا في فلسطين خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس، موضحة في بيان أن الإصابات هي لثلاثة فلسطينيين من بلدة كفر عقب شمال القدس، بينها إصابة لطفل 6 سنوات، وإصابتان في قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز الحجر والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة، في حين أن عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن بلغ نحو 25 ألف فحص، وأن الوزارة باتت تستطيع إجراء 4 آلاف فحص يوميا.وأشارت الوزارة أن عدد الحالات النشطة الخاضعة للمتابعة