«الوباء لا يزال مستفحلا».. 531 وفاة بكورونا في فرنسا

تحرير:خالد وربي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ م

كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 531 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكد مدير الصحة العامة جيروم سالومون، خلال موجز صحفي، أن حصيلة ضحايا الوباء في فرنسا بلغت 20796 حالة وفاة، مشيرًا أن عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الفرنسية ينخفض تدريجيا، ووصل حتى الآن إلى 30106 أشخاص، قائلا:« إن عدد المصابين بكورونا في أقسام العناية الصحية وصل اليوم إلى 5433 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين 39181 شخصا».

وصرح جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة، بأن الوباء لا يزال "مستفحلا". في السياق ذاته أعلنت وزيرة المواصلات والبيئة الفرنسية، إليزابيت بورن، عن الوقف شبه التام للطيران بين فرنسا والدول الواقعة خارج منطقة شنجن، في إطار إجراءات مكافحة وباء كورونا. وفي حديث لإذاعة RTL الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قالت الوزيرة: