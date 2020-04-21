رئيس وزراء إيطاليا: تخفيف إجراءات العزل في 4 مايو

تحرير:خالد وربي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ م

إيطاليا

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إن بلاده ستبدأ على الأرجح تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا اعتبارا من 4 مايو، مع اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر. وتعد إيطاليا أحد أكثر بلدان العالم تضررا من جائحة "كوفيد-19" التي أودت بحياة ما يزيد على 24648 شخصا في هذ البلد، حيث ظهرت العدوى لأول مرة في فبراير. ولاحتواء انتشار المرض، فرضت الحكومة قيودا شاملة في مارس تضمنت مطالبة الإيطاليين بالبقاء في منازلهم وإغلاق المدارس والشركات والمصانع في أنحاء البلاد.

ومثلت القيود عبئا كبيرا على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ولكن مع تباطؤ عدد حالات الإصابة الجديدة تدريجيا، وصرح كونتي بأنه سيكشف النقاب بحلول مطلع الأسبوع المقبل عن خطط الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام. وأفاد كونتي في منشور على "فيسبوك"، أنه "يتمنى لو كان بوسعه أن يقول لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ