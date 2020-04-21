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رئيس وزراء إيطاليا: تخفيف إجراءات العزل في 4 مايو

تحرير:خالد وربي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ م
إيطاليا
إيطاليا
قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إن بلاده ستبدأ على الأرجح تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا اعتبارا من 4 مايو، مع اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر. وتعد إيطاليا أحد أكثر بلدان العالم تضررا من جائحة "كوفيد-19" التي أودت بحياة ما يزيد على 24648 شخصا في هذ البلد، حيث ظهرت العدوى لأول مرة في فبراير. ولاحتواء انتشار المرض، فرضت الحكومة قيودا شاملة في مارس تضمنت مطالبة الإيطاليين بالبقاء في منازلهم وإغلاق المدارس والشركات والمصانع في أنحاء البلاد.
ومثلت القيود عبئا كبيرا على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ولكن مع تباطؤ عدد حالات الإصابة الجديدة تدريجيا، وصرح كونتي بأنه سيكشف النقاب بحلول مطلع الأسبوع المقبل عن خطط الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام. وأفاد كونتي في منشور على "فيسبوك"، أنه "يتمنى لو كان بوسعه أن يقول لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ
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كورونا والحجر الصحي (9)

«الوباء لا يزال مستفحلا».. 531 وفاة بكورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 531 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكد مدير الصحة العامة جيروم سالومون، خلال موجز صحفي، أن حصيلة ضحايا الوباء في فرنسا بلغت 20796 حالة وفاة، مشيرًا أن عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الفرنسية ينخفض تدريجيا، ووصل حتى الآن إلى 30106 أشخاص، قائلا:« إن عدد المصابين بكورونا في أقسام العناية الصحية وصل اليوم إلى 5433 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين 39181 شخصا».
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تسجيل 117 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في كندا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 117 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد من 1611 إلى 1728 حالة. ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع في معدل الوفيات اليومي بالفيروس في كندا حيث بلغت الحصيلة السابقة 105 حالات، لافته أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1990 حالة ووصل إلى مستوى 37382 بعد أن كان عند نقطة 35392 أمس الإثنين.
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 534 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت السلطات الإيطالية ارتفاعا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تراجع حصيلة الحالات النشطة لليوم الثاني على التوالي، إذ قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 534 حالة جديدة، وبلغ مستوى 24648. ويمثل هذا الرقم الأكبر من نوعه منذ الجمعة، ويشير إلى ارتفاع مستمر لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا، حيث كان هذا العدد في إحصائية الأحد 433 حالة والاثنين 454 حالة.ف
كورونا

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 2 مليون ونصف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم اليوم الثلاثاء، حاجز 2 مليون و500 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 174 ألف و 727 حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 803 ألف و 575 حالة، وبلغ عدد الوفيات 43 ألف و 663 حالة، وفي إسبانيا ارتفع عدد الإصابات إلى 204 ألف و 178 حالة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألف و 282 حالة، وفي إيطاليا بلغ عدد المصابين 183 ألف و 957 حالة، وبلغ عدد الوفيات 24 ألف و 684 حالة.
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كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 44 ألف حالة

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الـ800 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 811478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 44752 وفاة، ما يمثل 5.5% من العدد الإجمالي للحالات، و82620 شفاء، أي 10.2%. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس ومن حيث الوفيات الناجمة عن الجائحة. وتأتي من نصيب الولايات المتحدة نسبة 31.9% من المصابين المسجلين في العالم، و25.3% من المتوفين جراء عدوى "COVID-19".
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 534 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت السلطات الإيطالية ارتفاعا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تراجع حصيلة الحالات النشطة لليوم الثاني على التوالي، إذ قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 534 حالة جديدة، وبلغ مستوى 24648. ويمثل هذا الرقم الأكبر من نوعه منذ الجمعة، ويشير إلى ارتفاع مستمر لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا، حيث كان هذا العدد في إحصائية الأحد 433 حالة والاثنين 454 حالة.ف
علاج-كورونا

تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يجعل إجمالي عدد الإصابات 27419، إذ قال المعهد الوطني الهولندي للصحة والبيئة في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2945، مضيفا، أن عدد الذين يخضعون حاليا للعلاج بالمراكز الطبية بلغ 8939 مصابا بعد إدخال 210 إصابات للمستشفيات.
كورونا والحجر الصحي (9)

10525 إصابة و96 وفاة حصيلة ضحايا كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 96 حالة، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 10 آلاف و525 حالة. وأوضحت الوزارة في بيان، أن من بين الإصابات هناك 180 حالتهم حرجة، و 153حالتهم متوسطة، وحالة الـ8 آلاف و838 الآخرين بسيطة، لافتة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 1258 حالة. وأضافت الوزراة أن هناك 722 من المصابين يخضعون للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 في منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة.
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