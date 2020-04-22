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الحياة تطرح البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ ص
علي ربيع
علي ربيع
طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»، للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، إذ يشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي. وتدور الأحداث في إطار كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف بين شابين تتراكم عليهما الديون بسبب الاستدانة من أجل الزواج.
والمسلسل هو أول لقاء درامي يجمع بين "ربيع وخاطر"، إذ خاض علي ربيع الموسم الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع الفنانة صابرين، وصلاح عبد الله، وسهر الصايغ، ومن إخراج وائل إحسان، فيما خاض مصطفى خاطر السباق الرمضاني بمسلسل "طلقة حظ" مع محمد أنور، وآيتن عامر، وإخراج أحمد خالد أمين. وانتهى "خاطر" من تسجيل
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حمدى-الميرغني

«معاناة وحلم».. الميرغني وأوس أوس في «2 في الصندوق»

"شوقة" الذي يجسد دوره حمدي الميرغني، و"زيكا" الذي يجسد دوره أوس أوس، هما شقيقان عمال نظافة يرفض سكان العمارة صعودهما في الأسانسير، و يحلم كلا منهما العمل في الفن، ويأمل الأول في أن يصبح ممثل والآخر مطربا مشهورًا، وتعمل والدتهما إنتصار في مهنة الخياطة، والدهما صلاح عبدالله في مهنة جمع القمامة، ويرتبط "شوقة" بعلاقة حب مع "نونة" ابنة حجاج عبدالعظيم، هي أحداث أولى حلقات مسلسل "2 في الصندوق" يخوض به الماراثون الرمضاني حمدي الميرغني، ومحمد أسامة "أوس أوس" والذي عرض على شاشة قناة mbc مصر.
شيكو وماجد

شيكو وهشام ماجد في قسم الشرطة بسبب «اللعبة»

عرضت قناة mbc مصر الحلقة الأولى من مسلسل «اللعبة»، إذ بدأت أحداثه في 1989 عندما تعرف «مازو» هشام ماجد على «وسيم» شيكو في المدرسة، لتبدأ اللعبة ويحاول كلا منهم عمل مقلب في الآخر، وتستمر اللعبة والمقالب حتى بعد أن كبرا في السن، وبسبب مقلب بينها يتم حرق كشك أسفل المنزل، ويذهبان لقسم الشرطة ويفرض الضابط عليهم أن يتوقفوا عن اللعب، وكتابة تعهد على أنفسهم بعدم تكرار اللعب مقابل خروج من القسم. المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.
فيفى-عبده

«كهربني جامد جدا».. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريح لها: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي». وكشفت أنها تعرضت للصعق الكهربائي، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
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غادة-عبد-الرازق-04

غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".
يسرا

يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
يوسف-الشريف (2)

يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
حمدى-الميرغني

بصورة من الكواليس.. «الميرغني» يروج لـ«2 في الصندوق»

شارك حمدي الميرغني جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق" الذي يخوض به السباق الرمضاني مع محمد أسامة "أوس أوس "، إذ نشر "الميرغني" صورة جديدة برفقة "أوس أوس، وصلاح عبد الله، وانتصار" على حسابه عبر تويتر علق عليها: "أحلى أب وأم في الدنيا مسلسل اتنين في الصندوق استنونا في رمضان 2020".
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