الحياة تطرح البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ ص

علي ربيع

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»، للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، إذ يشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي. وتدور الأحداث في إطار كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف بين شابين تتراكم عليهما الديون بسبب الاستدانة من أجل الزواج.

والمسلسل هو أول لقاء درامي يجمع بين "ربيع وخاطر"، إذ خاض علي ربيع الموسم الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع الفنانة صابرين، وصلاح عبد الله، وسهر الصايغ، ومن إخراج وائل إحسان، فيما خاض مصطفى خاطر السباق الرمضاني بمسلسل "طلقة حظ" مع محمد أنور، وآيتن عامر، وإخراج أحمد خالد أمين. وانتهى "خاطر" من تسجيل