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اللحظة الكورونية الراهنة…!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ م
كورونا
كورونا
(1) اللحظة الراهنة موحولة بالغث، وهو كثير ومتخم أكثر من الثمين، وهو نادر جدًّا.. ففي الزحام لا أحد يسمع أحدًا ، وفي خضم هذه اللحظة تبحث عن جملة مفيدة فتعز عليك إلا قليلا..
حائرة هي اللحظة الراهنة في «عالم كورونا»... مرتبكة لا تعثر فيها إلا على أشياء ضبابية.. زئبقية.. الكل يشد أطرافها بطريقته.. وتتحكم فيها الأيديولوجيا أكثر من التكنولوجيا.. حتى ليغيب (صوت) العلم والعلماء... تحت «سوط» الساسة والسياسيين..  (2) التمس أحدنا الاجابة -النسبية طبعًا-
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الكمامة (1)

وغدًا سنقول: «كورونا» مــرَّ من هنا...!

(1) غدًا.. يسدل مخرجو «مسرحية كورونا» الستار.. ولن يطيلوا العرض أكثر من ذلك.. فالذين أطلقوا الفيروس حققوا ما يريدون.. وبدؤوا جني الثمار اليانعة من دماء الناس وأموالهم وخوفهم ورعبهم.. «وإيه يعني فقدان مائة مليون مخلوق من بين ثمانية مليارات نسمة على كوكب الأرض؟»!!. فالمهم أن تمتلئ بنوكهم وصناديقهم النقدية بالأموال والأنفس والأرواح.. وأن يزداد أغنياء الحروب غنى.. وأن يربح تجار الأدوية أضعافًا مضاعفة.. و«كله قضاء وقدر»!!
سميرة موسى

قضية اغتيال العلماء العرب في الظلال الكئيبة لـ«كورونا»

أما قبل،،، في كوكب الميديا.. الغث، وهو كثير و غزير، يطغي على الثمين الذي هو نادر وشحيح، من ثم يحتاج التحقق مما ينشر جهدا كبيرا ومضنيا، فهو عالم افتراضي، وهذا ما نتناساه كثيرا، نتيجة ثقل وطأة الواقع الحقيقي، فالناس ربما تجد المعادل الموضوعي في عالم الميديا.. ربما.
فيروس- كورونا (10)

تساؤلات غير بريئة حول ما وراء «كورونا»!

(1) لماذا لا نمارس ثقافة الأسئلة؟ فالسؤال نصف الجواب، والجواب ينجب سؤالا. هذه الثقافة يدعو إليها كاتب هذ السطور، ولا ينفك يقاتل من أجل تحققها ما استطاع إلى ذلك سبيلا..
محمد إقبال

ساعات مع حديث الروح (2-2)

(5) حديث الروح في الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويّ النداء فحلق في ربا الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائى
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الكمامة (1)

وغدًا سنقول: «كورونا» مــرَّ من هنا...!

(1) غدًا.. يسدل مخرجو «مسرحية كورونا» الستار.. ولن يطيلوا العرض أكثر من ذلك.. فالذين أطلقوا الفيروس حققوا ما يريدون.. وبدؤوا جني الثمار اليانعة من دماء الناس وأموالهم وخوفهم ورعبهم.. «وإيه يعني فقدان مائة مليون مخلوق من بين ثمانية مليارات نسمة على كوكب الأرض؟»!!. فالمهم أن تمتلئ بنوكهم وصناديقهم النقدية بالأموال والأنفس والأرواح.. وأن يزداد أغنياء الحروب غنى.. وأن يربح تجار الأدوية أضعافًا مضاعفة.. و«كله قضاء وقدر»!!
سميرة موسى

قضية اغتيال العلماء العرب في الظلال الكئيبة لـ«كورونا»

أما قبل،،، في كوكب الميديا.. الغث، وهو كثير و غزير، يطغي على الثمين الذي هو نادر وشحيح، من ثم يحتاج التحقق مما ينشر جهدا كبيرا ومضنيا، فهو عالم افتراضي، وهذا ما نتناساه كثيرا، نتيجة ثقل وطأة الواقع الحقيقي، فالناس ربما تجد المعادل الموضوعي في عالم الميديا.. ربما.
فيروس- كورونا (10)

تساؤلات غير بريئة حول ما وراء «كورونا»!

(1) لماذا لا نمارس ثقافة الأسئلة؟ فالسؤال نصف الجواب، والجواب ينجب سؤالا. هذه الثقافة يدعو إليها كاتب هذ السطور، ولا ينفك يقاتل من أجل تحققها ما استطاع إلى ذلك سبيلا..
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