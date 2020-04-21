لمواجهة كورونا.. النواب يوافق على تعديلات قانون الطوارئ

تحرير:خالد وربي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ م

مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وقرر المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة. كما وافق المجلس على عدد من التعديلات في مشروع القانون لضبط الصياغة القانونية والدستورية في البنود 8، 12، 13 بالمادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958. وأوضح المجلس، أن فيروس كورونا المستجد COVID-19 اجتاح العالم أجمع، ووضع شعوب العالم أمام تحد حقيقي.

ورأى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشُقة، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع أحكام الدستور ومتسقا مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتوفير الرعاية والحماية الأمنية والصحية والإجتماعية للمواطنين. وأضافت اللجنة