خوف وإصابة.. زينة أولي ضحايا «خلي بالك من فيفي»

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ م

زينة

حالة من الخوف والصراخ انتابت الفنانة زينة بعد سقوط الخادمة التي تعمل في منزل فيفي عبده أرضا مدعية إصابتها بالصرع، في الوقت الذي سقطت فيه «زينة» على الأرض أثناء محاولته الهروب للتعرض للإصابة في الركبة وتحاول الخادمة تخويفها، لتصرخ زينة قائلة: «أنا عايزة أمشي من هنا»، فيما تحاول فيفي عبده تهدئتها حتى تكمل باقي فقرات مقالب برنامجها «خلي بالك من فيفي» في أولى حلقاته على قناة mbc مصر. وتدور فكرة البرنامج حول استضافة النجوم في بيتها، لإجراء حوار، وأثناء التصوير تحدث مواقف غريبة، لم يتوقعها النجم، ويحاول الهرب بأي شكل.

ومن أبرز الفنانين الذين استضافهم البرنامج، ماجد المصري، روجينا، أحمد بدير، سمية الخشاب، أحمد رزق، زينة، سلوى خطاب، وستشارك الفنانة المغربية زينب عبيد في تقديم البرنامج. وفي وقت سابق قررت الفنانة فيفي عبده رفع دعوى قضائية على الفنان رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه "رامز مجنون رسمي". وقالت