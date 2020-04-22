ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة 60 يوما
تحرير:وكالات
٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٧ ص
ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، موضحا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعليق الهجرة لمدة 60 يوما، ثم سيتم مراجعة المرسوم، مشيرا إلى أنه سيوقعه يوم الأربعاء على الأرجح، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستدرس إجراءات إضافية في مجال الهجرة «لحماية العاملين الأمريكيين»، معتبرا أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير «الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
وفي وقت سابق، صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن المرسوم سيشمل طالبي الإقامة الدائمة إلى حد أكبر، مضيفا أن العمال الأجانب ستصدر بشأنهم وثيقة منفصلة، ولن يشملهم المرسوم الأساسي.وكان ترامب قد أعلن أنه يعتزم وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال فترة انتشار فيروس كورونا.ومن المتوقع أن يتم منع حاملي مختلف
وفي وقت سابق، صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن المرسوم سيشمل طالبي الإقامة الدائمة إلى حد أكبر، مضيفا أن العمال الأجانب ستصدر بشأنهم وثيقة منفصلة، ولن يشملهم المرسوم الأساسي.
وكان ترامب قد أعلن أنه يعتزم وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال فترة انتشار فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يتم منع حاملي مختلف أنواع التأشيرات من إمكانية دخول الأراضي الأمريكية.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المرسوم لن يشمل طالبي اللجوء وأفراد عائلات المواطنين الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة "غرين كارد".
جدير بالذكر أن القنصليات الأمريكية في الخارج علقت إصدار تأشيرات الدخول بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار حول العالم، وبالتالي من غير الواضح ما هي القيود الإضافية التي ستفرض على السفر إلى الولايات المتحدة بموجب المرسوم الرئاسي.