ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة 60 يوما

تحرير:وكالات ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٧ ص

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، موضحا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعليق الهجرة لمدة 60 يوما، ثم سيتم مراجعة المرسوم، مشيرا إلى أنه سيوقعه يوم الأربعاء على الأرجح، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستدرس إجراءات إضافية في مجال الهجرة «لحماية العاملين الأمريكيين»، معتبرا أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير «الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن المرسوم سيشمل طالبي الإقامة الدائمة إلى حد أكبر، مضيفا أن العمال الأجانب ستصدر بشأنهم وثيقة منفصلة، ولن يشملهم المرسوم الأساسي.وكان ترامب قد أعلن أنه يعتزم وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال فترة انتشار فيروس كورونا.ومن المتوقع أن يتم منع حاملي مختلف