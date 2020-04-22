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ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة 60 يوما

تحرير:وكالات ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٧ ص
ترامب
ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، موضحا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعليق الهجرة لمدة 60 يوما، ثم سيتم مراجعة المرسوم، مشيرا إلى أنه سيوقعه يوم الأربعاء على الأرجح، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستدرس إجراءات إضافية في مجال الهجرة «لحماية العاملين الأمريكيين»، معتبرا أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير «الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
وفي وقت سابق، صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن المرسوم سيشمل طالبي الإقامة الدائمة إلى حد أكبر، مضيفا أن العمال الأجانب ستصدر بشأنهم وثيقة منفصلة، ولن يشملهم المرسوم الأساسي.وكان ترامب قد أعلن أنه يعتزم وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال فترة انتشار فيروس كورونا.ومن المتوقع أن يتم منع حاملي مختلف
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كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 44 ألف حالة

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الـ800 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 811478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 44752 وفاة، ما يمثل 5.5% من العدد الإجمالي للحالات، و82620 شفاء، أي 10.2%. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس ومن حيث الوفيات الناجمة عن الجائحة. وتأتي من نصيب الولايات المتحدة نسبة 31.9% من المصابين المسجلين في العالم، و25.3% من المتوفين جراء عدوى "COVID-19".
كورونا والحجر الصحي (10)

379 وفاة بكورونا في ولاية «نيوجيرسي» الأمريكية

أعلن حاكم نيوجيرسي الأمريكية، فيل ميرفي، عن تسجيل 379 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولايات خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع حاد وقياسي لهذه الحصيلة على أساس يومي، لافتا في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بارتفاع حصيلة الإصابات في الولاية بواقع 379 حالة بعد أن كان المعدل اليومي يبلغ في إحصائية أمس الإثنين 177، مشددا على أن الرقم الجديد يمثل أعلى زيادة لعدد المتوفين بالمرض في نيوجيرسي منذ بدء التفشي، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.
كورونا والحجر الصحي (13)

أمريكا تجهز مساهمة كبيرة لمساعدة اليمن لمواجهة كورونا

قال مسؤول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة تجهز ”مساهمة كبيرة“ لمساعدة اليمن في التصدي لفيروس كورونا المستجد لكنها قد تضطر إلى إيجاد بدائل لمنظمة الصحة العالمية لإنفاقها. جاء ذلك بعد أيام من هجوم الرئيس دونالد ترامب على المنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع الوباء. وعلى الرغم من أنه لم تظهر حتى الآن سوى حالة إصابة واحدة فقط بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في اليمن فإن منظمات الإغاثة تخشى أن يكون ذلك نذيرا بانتشار كارثي للوباء وسط نظام صحي محطم في بلد يعاني انتشار الجوع والمرض بعد خمس سنوات من الحرب.
أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

الأمم المتحدة: 75% من الأمراض التي تصيب البشر تأتي من الحيوانات

أفادت الأمم المتحدة للبيئة، أن 75% من الأمراض الجديدة التى تصيب البشر كل 4 أشهر تأتى من الحيوانات، وأشار آخر تقرير للمنظمة، أنه من العوامل التى يمكن أن تزيد احتمال انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا) من الحيوانات إلى البشر تغير المناخ والتغيرات التى من صنع الإنسان على الطبيعة، والجرائم التى تعطل التنوع البيولوجى مثل إزالة الغابات، وتغير استخدام الأراضى، وتكثيف الإنتاج الزراعى والحيوانى، والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
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ترامب (1)

ترامب يكشف سبب رفضه تطبيق «مناعة القطيع»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفض تبني نظرية مناعة القطيع "لأنها كانت ستقضي على حياة ملايين الأمريكيين". ‎ وأضاف ‏ترامب، في المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، والذي نقلته فضائية العربية، أن عدد من الولايات الأمريكية ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق. وفي سياق آخر، طالب ترامب، الصين بتقديم مبررات حول عدم نشر الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كورونا والحجر الصحي (11)

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 35 ألفا

أظهر إحصاء ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 35 ألفا اليوم الجمعة، إذ وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 35002 يوم الجمعة، ارتفاعا بنحو 1700 وفاة، لكن لا يزال يتعين على عدد من الولايات الإبلاغ عن الوفيات بها. وتجاوز عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 680 ألفا بعد أن ارتفع بنحو 33 ألفا أمس الخميس. وزاد عدد الحالات الجديدة المسجلة لثلاثة أيام على التوالي، وهو أعلى عدد من الإصابات منذ 10 أبريل حين وصل إلى عدد قياسي بلغ 35715 حالة جديدة.
دونالد ترامب

ترامب: استراتيجيتنا لمحاربة كورونا أنقذت مئات الآلاف من الأشخاص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن استراتيجية بلاده لمحاربة كورونا سمحت بإنقاذ مئات الآلاف من الأشخاص، مضيفا أن إغلاقا طويل الأمد سيلحق أضرارا ضخمة بالصحة العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تشهد وفيات كثيرة الفترة المقبلة بسبب كورونا

? توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة الكثير من الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت: إنه سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.
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