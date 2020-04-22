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«معاناة وحلم».. الميرغني وأوس أوس في «2 في الصندوق»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ ص
الميرغني
الميرغني
"شوقة" الذي يجسد دوره حمدي الميرغني، و"زيكا" الذي يجسد دوره أوس أوس، هما شقيقان عمال نظافة يرفض سكان العمارة صعودهما في الأسانسير، و يحلم كلا منهما العمل في الفن، ويأمل الأول في أن يصبح ممثل والآخر مطربا مشهورًا، وتعمل والدتهما إنتصار في مهنة الخياطة، والدهما صلاح عبدالله في مهنة جمع القمامة، ويرتبط "شوقة" بعلاقة حب مع "نونة" ابنة حجاج عبدالعظيم، هي أحداث أولى حلقات مسلسل "2 في الصندوق" يخوض به الماراثون الرمضاني حمدي الميرغني، ومحمد أسامة "أوس أوس" والذي عرض على شاشة قناة mbc مصر.
ونشر حمدى الميرغني مقطع من المسلسل على حسابه عبر إنستجرام، وعلق قائلا: "مستنى رأيكوا في أول حلقة ومتابع كل تعليقاتكوا على هاشتاج اتنين في الصندوق زيكا وشوقه يوميًا الساعة 9:30 عَلى قناة MBc Masr". مسلسل ‎2 في الصندوق تأليف لؤي سيد، وإنتاج شركة E-prodcers عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير
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الحياة تطرح البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»، للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، إذ يشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي. وتدور الأحداث في إطار كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف بين شابين تتراكم عليهما الديون بسبب الاستدانة من أجل الزواج.
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شيكو وهشام ماجد في قسم الشرطة بسبب «اللعبة»

عرضت قناة mbc مصر الحلقة الأولى من مسلسل «اللعبة»، إذ بدأت أحداثه في 1989 عندما تعرف «مازو» هشام ماجد على «وسيم» شيكو في المدرسة، لتبدأ اللعبة ويحاول كلا منهم عمل مقلب في الآخر، وتستمر اللعبة والمقالب حتى بعد أن كبرا في السن، وبسبب مقلب بينها يتم حرق كشك أسفل المنزل، ويذهبان لقسم الشرطة ويفرض الضابط عليهم أن يتوقفوا عن اللعب، وكتابة تعهد على أنفسهم بعدم تكرار اللعب مقابل خروج من القسم. المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.
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«كهربني جامد جدا».. فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال

قررت الفنانة فيفي عبده، رفع دعوى قضائية على رامز جلال عن الحلقة التي ظهرت بها من خلال برنامجه «رامز مجنون رسمي»، إذ قالت في تصريح لها: «عايزة أقولكم أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال وأنا هعمله قضية السنادي على حلقتي». وكشفت أنها تعرضت للصعق الكهربائي، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
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طرح برومو مسلسل بـ«100 وش» للفنانة نيللي كريم

طرحت قناة الحياة برومو مسلسل بـ "100وش" للفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، والمنتظر عرضه في رمضان 2020. مسلسل "بـ 100وش" كان يحمل اسم "النصابين" قبل أن يتم تغييره وتخوض به السباق الرمضاني نيللي كريم، وتجسد شخصية "سكر" مع آسر ياسين، ويقوم بدور "عمر" ويلتقيان داخل أحداث العمل لتشكيل فريق احتيال لتتصاعد أحداث كل قصة في 5 حلقات، والمسلسل من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".
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كورونا يُطيح بهيفاء ونادية الجندي تنجو بـ«سكر زيادة»

كشف المنتج صادق الصباح، عن أعماله الجديدة، المقرر عرضها في الموسم الرمضاني لعام 2020، والآخرى التي توقف تصويرها بسبب أزمة فيروس كورونا وصعوبة استكمالها في الوقت الحالي. شركة صبّاح إخوان كان من ضمن خريطتها هذا العام عرض 9 أعمال تليفزيونية، من ضمنها 8 مسلسلات ما بين لبنان مصر والمغرب، بالإضافة إلى برنامج "إغلب السقا" مع أحمد السقا. وقالت الشركة، إن قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية إضافة إلى إغلاق مطار لبنان وحدوده حالا دون استكمال معظم الأعمال التي تقوم الشركة بتصويرها في لبنان أدت إلى تأجيل أعمال كان مقرر عرضها خلال شهر رمضان.
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بصورة من الكواليس.. «الميرغني» يروج لـ«2 في الصندوق»

شارك حمدي الميرغني جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق" الذي يخوض به السباق الرمضاني مع محمد أسامة "أوس أوس "، إذ نشر "الميرغني" صورة جديدة برفقة "أوس أوس، وصلاح عبد الله، وانتصار" على حسابه عبر تويتر علق عليها: "أحلى أب وأم في الدنيا مسلسل اتنين في الصندوق استنونا في رمضان 2020".
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