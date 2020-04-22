«معاناة وحلم».. الميرغني وأوس أوس في «2 في الصندوق»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ ص

الميرغني

"شوقة" الذي يجسد دوره حمدي الميرغني، و"زيكا" الذي يجسد دوره أوس أوس، هما شقيقان عمال نظافة يرفض سكان العمارة صعودهما في الأسانسير، و يحلم كلا منهما العمل في الفن، ويأمل الأول في أن يصبح ممثل والآخر مطربا مشهورًا، وتعمل والدتهما إنتصار في مهنة الخياطة، والدهما صلاح عبدالله في مهنة جمع القمامة، ويرتبط "شوقة" بعلاقة حب مع "نونة" ابنة حجاج عبدالعظيم، هي أحداث أولى حلقات مسلسل "2 في الصندوق" يخوض به الماراثون الرمضاني حمدي الميرغني، ومحمد أسامة "أوس أوس" والذي عرض على شاشة قناة mbc مصر.

ونشر حمدى الميرغني مقطع من المسلسل على حسابه عبر إنستجرام، وعلق قائلا: "مستنى رأيكوا في أول حلقة ومتابع كل تعليقاتكوا على هاشتاج اتنين في الصندوق زيكا وشوقه يوميًا الساعة 9:30 عَلى قناة MBc Masr". مسلسل ‎2 في الصندوق تأليف لؤي سيد، وإنتاج شركة E-prodcers عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير