«إلكترولكس» تشدد إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا

وكيل القوي العاملة بالشرقية يتفقد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بإحدى مصانع إلكترولكس، البهواش: إجراءات الصحة والسلامة المتبعة يومياً بمصانعنا تضاهي التوصيات العالمية

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

جولة تفقدية داخل مصانع إلكترولكس

قام المستشار مدحت الغمراوى وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية بزيارة مصنع الثلاجة والغسالة الخاص بشركة إلكترولكس مصر -الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية-وذلك في إطار جولة ميدانية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان. هدفت الزيارة إلى التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بجانب التأكيد على عمل المصانع بما يضمن استمرار انتاجيتها لدفع عجلة التنمية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وأشاد الغمراوى بالتزام إدارة المصنع باتباع كافة إجراءات الوقاية والأمن والسلامة.

وأكد الغمراوي على وتوفير جميع المواد والأدوات اللازمة لحماية العاملين. وأكد على التزام جميع العاملين بالإجراءات الملائمة لطبيعة عملهم، علاوة على استمرارية عملية القياس الحراري للعاملين للتأكد من صحتهم وكشف أي تغير في حالتهم الصحية فور حدوثها.وتابع وكيل وزارة القوى العاملة عملية التعقيم والتطهير بمصنع

وأكد الغمراوي على وتوفير جميع المواد والأدوات اللازمة لحماية العاملين. وأكد على التزام جميع العاملين بالإجراءات الملائمة لطبيعة عملهم، علاوة على استمرارية عملية القياس الحراري للعاملين للتأكد من صحتهم وكشف أي تغير في حالتهم الصحية فور حدوثها.



وتابع وكيل وزارة القوى العاملة عملية التعقيم والتطهير بمصنع إلكترولكس، التي تتم على أعلى مستوى من الحيطة والحذر بما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم. كما شاهد الغمراوي أثناء زيارته، عمليات تعقيم وتطهير المباني وجميع أقسام وادارات المصنع، معدات وأدوات التصنيع أثناء ساعات التشغيل وبعد انتهاء ساعات العمل، بجانب تعقيم المنتجات الصناعية قبل وبعد تغليفها وخروجها في الشكل النهائي، وأيضاً تطهير سيارات نقل العاملين ونقل البضائع بشكل كامل لضمان عدم انتقال الفيروس أثناء عملية نقل المنتجات من المصنع وإلى المخازن ومنافذ البيع.



ومن جانبه عبر أشرف البهواش، رئيس العمليات الصناعية في شركة إلكترولكس مصر عن سعادته بإشادة المستشار مدحت الغمراوى وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية بانتظام سير العمل بمصانع الشركة معلقاً: "مع بداية انتشار فيروس كورونا، قامت إدارة المصنع باتخاذ إجراءات سريعة ومكثفة للحفاظ على صحة العمال والمهندسين والإداريين، وذلك في إطار إيماننا بأن صحة العامل وأمنه وسلامته تأتي على رأس أولويات العمل، لأنهم رأس المال الحقيقي والعنصر الحيوي في أي مشروع." وأضاف: " وقد قمنا بإجراء عملية تطهير شاملة لجميع أقسام وإدارات المصنع، إضافة إلى توزيع الأدوات والمواد الوقائية اللازمة على جميع العاملين ووضع منشورات توعوية في المواقع لنشر تعليمات وزارة الصحة، مع استمرارية عمل كشف حراري للجميع بصفة يومية، والتأكد من حالة التطهير الشاملة لكافة المعدات والماكينات، بالإضافة الى استخدام أحدث التقنيات التي تحافظ على الماكينات وتضمن السلامة الوقائية للعمال."



ومن جانبه صرح ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر: "تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية لتحقيق عنصر الأمن والسلامة لجميع العاملين على مستوى الشركة على مدار ساعات العمل. وأكد على وجود رقابة مستمرة من إدارة الشركة لرصد أي حالة مخالفة لتعليمات الوقاية، بما يضمن التحقق الكامل من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة جميع العاملين ولدفع عجلة الإنتاج وضمان توفر المنتجات التي تصنف بكونها ضروروية لجميع مستهلكينا بأفضل جودة في ظل ازمة كورونا".



وتوجه بالشكر لجميع العاملين بالشركة على شعورهم الكبير بالمسئولية، ودعمهم الكامل للشركة، والذي ظهر في حرصهم على العمل في الوقت الحرج والتواجد في منافذ البيع والمصانع والقيام بمهامهم على أكمل وجه.



كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر إلى انه تقديراً من الشركة لجهود جميع العاملين في المنظومة الصحية في كافة المحافظات المصرية خاصة وأنهم يمثلون خط المواجهة الأول لمحاربة فيروس كورونا، قررت إلكترولكس مصر تقديم خصم خاص على كل منتجات الشركة لكل المنتمين إلى الجهاز الصحي من أطباء وصيادلة وممرضين وذلك من تاريخه وحتى نهاية شهر مايو القادم.





