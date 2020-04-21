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«إلكترولكس» تشدد إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا

وكيل القوي العاملة بالشرقية يتفقد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بإحدى مصانع إلكترولكس، البهواش: إجراءات الصحة والسلامة المتبعة يومياً بمصانعنا تضاهي التوصيات العالمية
تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
جولة تفقدية داخل مصانع إلكترولكس
جولة تفقدية داخل مصانع إلكترولكس
قام المستشار مدحت الغمراوى وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية بزيارة مصنع الثلاجة والغسالة الخاص بشركة إلكترولكس مصر -الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية-وذلك في إطار جولة ميدانية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان. هدفت الزيارة إلى التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بجانب التأكيد على عمل المصانع بما يضمن استمرار انتاجيتها لدفع عجلة التنمية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وأشاد الغمراوى بالتزام إدارة المصنع باتباع كافة إجراءات الوقاية والأمن والسلامة.
وأكد الغمراوي على وتوفير جميع المواد والأدوات اللازمة لحماية العاملين. وأكد على التزام جميع العاملين بالإجراءات الملائمة لطبيعة عملهم، علاوة على استمرارية عملية القياس الحراري للعاملين للتأكد من صحتهم وكشف أي تغير في حالتهم الصحية فور حدوثها.وتابع وكيل وزارة القوى العاملة عملية التعقيم والتطهير بمصنع
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محمود محيي الدين

محمود محيي الدين يكشف آثار أزمة النفط على مصر

قال محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة 2030، إن الدول المنتجة للنفط تعتبر من أكثر الدول تأثراً بأزمة كورونا، حيث أوضحت توقعات صندوق النقد الدولي إلى تحقيقها معدلات نمو سالبة خلال 2020. وأوضح محيي الدين خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال اليوم من خلال تقنية الفيديو كونفراس، أن الدولة المستوردة للنفط هي الأقل تأثراً ومن بينهم مصر، حيث كشفت توقعات صندوق النقد أن معدل النمو في مصر سيحقق 2% خلال 2020، ويستمر في التعافي ليصل إلى 2.8%، مشيراً إلى أنه من الجيد أن تكون معدلات النمو خلال العامين ايجابيين رغم الأزمة.
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

وزيرة التخطيط: 3.5% معدل نمو اقتصادي متوقع لعام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن الخطة قدرت معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 3.5?، ومعدل نمو متوقع 4.2? لعام 19/2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8? تأثّراً بالأزمة، كما أنه من الـمقدر أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

التخطيط: 740 مليار جنيه استثمارات كلية خلال عام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه وفقاً لتقديرات الخِطة، تبلغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة في العام الحالي 19/2020، وهي أقل من الاستثمارات الـمحققة في عام 18/2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه، ولتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، روعي تخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة والتي تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة 80? من الاستثمارات الكلية.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في 357 قرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 قد راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 محافظة، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليار جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى.
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محمد-ولد-الغزوانى-موريتانيا

موريتانيا تعفي المواطنين من فواتير المياه والكهرباء بسبب كورونا

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يتضمن 7 إجراءات منها إعفاء الأسر الفقيرة من فواتير الماء والكهرباء لمدة شهرين. وبحسب CNN الإخبارية، تسهم الدولة الموريتانية في هذا الصندوق بمبلغ 25 مليار أوقية (نحو 670 مليون دولار) موجهة إلى كل:
سجن-فى-بريطانيا

وفاة أول سجين بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس، وفاة أول سجين بريطاني متأثرا بإصابته بكورونا، وأفادت تقارير بأن السجين، البالغ من العمر 84 عاما، توفي في المستشفى يوم الأحد الماضي، بعد إصابته بالفيروس المستجد، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة. ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد كان السجين يقضي عقوبة في سجن "أتش أم بي ليتلهاي" بمنطقة كامبريدج شاير، وهو من سجون الفئة "سي" لمرتكبي الجرائم الجنسية من الذكور، ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم مصلحة السجون قوله "توفي سجين من سجناء ليتلهاي يبلغ من العمر 84 عاما في المستشفى في 22 مارس الجاري".
فيروس- كورونا (5)

مستشفى صغيرة متنقلة.. قطارات طبية في فرنسا لمكافحة كورونا

بدأت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، لأول مرة استخدام قطارات مطورة وسريعة لمساندة المستشفيات المحلية التي تعاني عبء الحالات الشديدة الخطورة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتوزيعهم على مستشفيات مناطق تقع في الغرب الفرنسي ولم يستفحل فيها الفيروس بعد. والقطار الجديد مجهز طبياً ويشبه القطارات العادية من الخارج، أما من الداخل فهو يعتبر مستشفى مصغرة تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، وهو مؤلف من خمس عربات، تستوعب كل مركبة منهم أربعة مرضى، كما يشمل مائة أنبوبة أوكسجين وعشرون سريراً.
الشرطة الفرنسية - أرشيفية

أول حالة وفاة بكورونا في صفوف الشرطة الفرنسية

سجلت فرنسا، أول حالة وفاة بكورونا بين أفراد الشرطة، بحسب سكاي نيوز، وكانت السلطات الصحية أعلنت مساء أمس الأربعاء، تسجيل 231 حالة وفاة جراء الفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331 شخصا. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية للجيش لمكافحة انتشار الفيروس، تحت اسم "الصمود"، موضحا أن الهدف من وراء هذه العملية مساعدة ودعم سكان البلاد في قطاع الخدمات الصحية والحماية الطبية والمجال اللوجيستي.
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